Lanzan el «Festival Jujuy Brass 2026» con clases magistrales con maestros del Teatro Colón

Convocan a instrumentistas de viento metal a participar del Festival Jujuy Brass 2026, un encuentro de formación gratuito del 13 al 18 de julio.

En una acción interministerial conjunta, presentaron oficialmente el encuentro de viento metal Festival Jujuy Brass. La iniciativa de formación artística continua desplegará una agenda intensiva de talleres técnicos y ensayos colectivos, buscando democratizar el acceso a la capacitación musical de excelencia y descentralizar la oferta académica del país.

El propósito central de este encuentro pedagógico es potenciar el talento local y romper la brecha centralista, convirtiendo a la provincia en un polo de atracción regional e internacional para músicos de todo el Norte Argentino y países limítrofes.

Festival Jujuy Brass 2026: un cuerpo docente de prestigio internacional

La propuesta formativa estará estructurada a través de cátedras dirigidas por solistas de las principales orquestas del país, acompañados por un equipo de asistentes egresados del sistema de orquestas formativas.

Por un lado, el Maestro Fernando Ciancio estará a cargo de la cátedra de trompeta y corno del festival. Se trata del solista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, acreedor del Premio Konex y artista patrocinado por la prestigiosa marca internacional Stomvi. El maestro estará secundado por Pedro Guerrero como ayudante de cátedra, joven trompetista jujeño formado en el sistema local que actualmente integra la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata.

Por otro lado, el Maestro Enrique Schneebeli se ocupará de la cátedra de tuba y bombardino del encuentro. El docente se desempeña como trombón bajo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, además de ser director y coorganizador del reconocido encuentro Trombonanza. A su vez, lo acompañará en el equipo de apoyo la trombonista cordobesa Candelaria Pereira, integrante de la Universidad Nacional de las Artes y colaboradora en organismos como el Teatro Argentino de La Plata.

Finalmente, el equipo organizador cuenta además con el trabajo de Vanesa Villa en la asistencia de coordinación y de Ismael Campos en la gestión técnica del evento.

Las autoridades organizadoras destacaron que el festival contribuirá al fortalecimiento socioeducativo de la provincia. El bronce posee un sonido épico que resuena con el paisaje andino, por lo que poner en diálogo las bandas de sikuris y los sonidos del carnaval con el repertorio académico permite legitimar la música popular y crear un nuevo lenguaje sonoro regional.

Impacto comunitario y territorial en la región

El encuentro impactará de manera directa en las bandas sinfónicas, agrupaciones militares, murgas, comparsas y en el consolidado movimiento de orquestas infantiles y juveniles del interior y la capital provincial. Además de las jornadas de perfeccionamiento en técnicas de respiración, embocadura y repertorio, el evento ofrecerá conciertos y actividades artísticas diarias y gratuitas en centros culturales y espacios públicos abiertos a toda la comunidad.

Las jornadas concluirán el sábado 18 de julio con un gran concierto final colectivo en el que ensambles de estudiantes y profesores ejecutarán el repertorio trabajado durante la semana. Debido al nivel curricular y al aval de los docentes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y el Conservatorio Astor Piazzolla, se entregarán certificados de asistencia oficiales a los participantes.

La inscripción al festival es completamente gratuita, pero cuenta con cupos limitados. Debido a la alta demanda, ya se registran solicitudes de músicos provenientes de Salta, Tucumán, Córdoba, así como de Bolivia, Chile y Perú.

El encuentro se desarrollará del 13 al 18 de julio de 2026. El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en el perfil de Instagram @jujuybrassfestival. Para otras vías de comunicación, el festival cuenta con su página de Facebook (jujuybrassfestival) y el correo electrónico institucional jujuybrassfestival@gmail.com. Las consultas directas se pueden realizar por WhatsApp con Ismael Campos, miembro del equipo de coordinación, al número +54 9 388 513 1345.