Por traslado de vehículos de gran porte, habrá cortes y restricciones en rutas de Jujuy durante tres días

Un operativo especial para el traslado de dos vehículos de gran porte provocará cortes programados, desvíos y restricciones en rutas clave de Jujuy. La medida de Seguridad Vial se extenderá del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Como parte de un operativo de Seguridad Vial, dos vehículos de gran porte recorrerán distintos corredores de la provincia entre el 13 y el 15 de junio. Habrá cortes totales, circulación controlada y desvíos temporales en rutas estratégicas de Jujuy.

Seguridad Vial: cómo será el operativo en las rutas jujeñas

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que dos vehículos sobredimensionados realizarán un traslado especial dividido en tres etapas, con custodia permanente y restricciones temporales para garantizar la circulación segura.

La primera jornada se desarrollará el sábado 13 de junio desde las 7 de la mañana. El convoy partirá desde la Ruta Nacional 66, a la altura del complejo AFIP, y avanzará hacia Purmamarca. Durante el recorrido habrá cortes totales y desvíos en distintos sectores de Palpalá, San Salvador de Jujuy, Yala, Bárcena, Volcán y el acceso a la Ruta Nacional 52.

El primer tramo finalizará en el kilómetro 11 de la RN 52, a la altura de la Escuela N.º 53 Marcelino Vargas.

El domingo 14 de junio, desde las 7 horas, el traslado continuará por la Ruta Nacional 52 hasta Susques. En este tramo se prevén cortes totales en sectores de la Cuesta de Lipán, circulación controlada en zonas de montaña y pasos intermitentes en la Quebrada del Mal Paso.

La última etapa está prevista para el lunes 15 de junio, cuando las unidades reanuden la marcha desde Susques hacia Catuá, completando así el operativo.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal apostado en cada sector para evitar inconvenientes durante el desarrollo del operativo.