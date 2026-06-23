La SUSEPU exige explicaciones a EJESA por los cortes de energía en seis barrios de San Salvador de Jujuy

La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), intimó a la empresa EJESA a informar de manera pormenorizada las causas operativas que originaron la interrupción del servicio eléctrico ocurrida el lunes 22, aproximadamente a las 14:30 horas.

El corte afectó a una importante cantidad de usuarios residentes en los barrios Loteo Altos del Zapla, Ampuap, Loteo Modena, Higuerillas, Alto La Viña y Bajo La Viña, extendiéndose a sectores aledaños de la zona de cobertura.

El organismo regulador solicitó a la distribuidora precisiones inmediatas sobre la implementación y los tiempos de respuesta de su plan de contingencia ante la emergencia sucitada.

Asimismo, advirtió de manera taxativa que, en caso de no mediar argumentos técnicos o razones de fuerza mayor que resulten plenamente satisfactorias, se dará inicio a las actuaciones sumariales correspondientes para aplicar sanciones pecuniarias previstas en el marco legal y contractual vigente.