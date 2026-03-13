Olor químico provoca la suspensión de vuelos en aeropuertos de Washington

Cuatro aeropuertos en el área de Washington, D.C., suspendieron operaciones por más de una hora debido a un intenso olor químico que afectó el control del tráfico aéreo, causando demoras en varios vuelos.

Cuatro aeropuertos que sirven a Washington, D.C., Baltimore y Richmond, Virginia, detuvieron todas sus operaciones el viernes por la tarde durante más de una hora, a causa de un fuerte olor químico que dificultó la labor de los controladores de tráfico aéreo, según lo indicado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La suspensión de operaciones impactó al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington y al Aeropuerto Internacional de Richmond. El secretario de la FAA, Sean Duffy, comunicó la situación a través de las redes sociales, informando que algunos vuelos experimentaron demoras de hasta dos horas.

Los vuelos comenzaron a despegar nuevamente después de las 7 de la noche, hora del Este, aunque la prohibición para aterrizar en los aeropuertos se mantuvo vigente.

Duffy mencionó que el olor provenía de la instalación Potomac TRACON, que gestiona el tráfico aéreo en las áreas de Washington, D.C., Baltimore, Richmond y la región de Richmond-Charlottesville, según detalla el sitio web de la FAA.

Un portavoz de la agencia federal no proporcionó detalles sobre cómo el olor afectaba a los controladores de tráfico aéreo el viernes por la noche.

Se estima que entre el 25% y un tercio de todos los vuelos que partían de los cuatro aeropuertos afectados sufrieron demoras tras la orden de suspensión.

(Cadena3)