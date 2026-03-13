La inflación de febrero en Jujuy fue del 3.1%

De acuerdo a la DiPEC el nivel general del Índice de Precios al Consumidor en Jujuy registró en el mes de febrero una variación de 3,1 % con relación al mes anterior.

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Jujuy dio a conocer este viernes cuál fue la inflación durante el mes de febrero 2026 de acuerdo a las variaciones de precios correspondiente a cada división de la canasta del Índice de Precios al Consumidor.

La inflación del mes de enero que fue informado también por el mismo organismo provincial anteriormente, también fue del 3.1%, por lo que no hubo variación con respecto a estos dos meses.

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 3.5% y a Nivel General Nacional del 2.9%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en febrero fueron Vivienda, combustible y electricidad con el 10.5%, antes Equipamiento y funcionamiento del hogar con el 3.6%, y también Esparcimiento con 3.2%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Enseñanza 0,0%, Otros gastos con 1,0%, y Transporte y comunicación del 2,0%, indicó la DiPEC.