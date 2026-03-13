Qatar ordenó evacuaciones «hasta que el peligro haya pasado» y se incrementa la tensión en Medio Oriente

Las autoridades ordenaron evacuaciones en determinadas zonas del país como una “medida preventiva temporal”, según informó el Ministerio del Interior. El anuncio se produjo poco después de que Irán informara el lanzamiento de una nueva serie de ataques en la región.

La tensión militar en Medio Oriente continúa en aumento. En las últimas horas, el gobierno de Qatar ordenó evacuaciones en algunas zonas del país mientras Estados Unidos anunció el envío de más tropas y buques de guerra a la región, en medio de la creciente confrontación con Irán.

El Ministerio del Interior qatarí informó que las evacuaciones fueron dispuestas como una “medida preventiva temporal” y aclaró que permanecerán vigentes “hasta que el peligro haya pasado”.

Aunque el gobierno no especificó cuál es la amenaza concreta, la medida se conoció poco después de que Irán anunciara una nueva ola de ataques en la región, en el marco de la escalada militar que se desarrolla en Medio Oriente. Según un reporte de la BBC, Teherán apuntó previamente contra este país durante episodios recientes del conflicto regional.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente con marines y buques de guerra

En paralelo, el gobierno estadounidense decidió reforzar su presencia militar en la zona. De acuerdo con medios como The Wall Street Journal y The New York Times, Washington enviará más infantes de marina y buques de guerra hacia Medio Oriente.

Entre los despliegues confirmados se encuentra el buque de asalto anfibio USS Tripoli, que ya se dirige a la región desde Japón con marines a bordo. El envío responde a un pedido del Comando Central de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, y fue aprobado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Según detalló CNN, el contingente corresponde a una unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines, una fuerza diseñada para responder con rapidez ante crisis internacionales. Estas unidades suelen estar compuestas por alrededor de 2.500 marines y marineros y pueden desplegarse en diferentes tipos de operaciones, como evacuaciones de civiles, protección de instalaciones diplomáticas o misiones anfibias que implican trasladar tropas desde buques hacia territorio terrestre.

Además, cuentan con capacidades de combate terrestre y aéreo, y algunas están entrenadas para sostener operaciones especiales durante varias semanas. Funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que ya hay marines desplegados en la región apoyando operaciones contra Irán, mientras Washington busca reforzar su presencia militar en torno a las rutas marítimas estratégicas del Golfo.

La tensión también alcanza al estrecho de Ormuz

En medio de este escenario, el secretario de Defensa estadounidense se refirió a los recientes ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

“Llevamos tiempo ocupándonos de ello y no hay por qué preocuparse”, afirmó Pete Hegseth durante una rueda de prensa. El funcionario también aseguró que Washington cuenta con un plan militar para enfrentar las capacidades de Irán.

“Tenemos un plan en marcha para derrotar, destruir e inutilizar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca antes”, sostuvo.

(Canal26)