En las vísperas de Pentecostés se instituyeron 9 acólitos de la Escuela de Diaconado.

En las vísperas de Pentecostés, el sábado 23 de mayo a las 18 horas, en la capilla del Colegio San Alberto Magno, en la localidad de Rio Blanco, el obispo de Jujuy monseñor Daniel Fernández, instituyó a nueve nuevos acólitos para la Diócesis de Jujuy.

Estos nueve servidores del altar están cursando el camino al diaconado permanente y recibieron este sábado pasado, 23 de mayo, el Ministerio de Acólitos.

Estuvieron presentes varios sacerdotes que concelebraron con el obispo, entre ellos el director de la Escuela de Diaconado permanente padre Víctor Acchura.

Estos nueve varones estaban acompañados de sus esposas y sus hijos.

La celebración fue muy emotiva y el obispo los exhortó a perseverar en el servicio, preparándose así para la ordenación diaconal.

Monseñor Daniel Fernández señaló que estos servidores son miembros del cuerpo de la iglesia, que el espíritu santo enriquece con dones, ministerios y carismas para el servicio del pueblo de Dios.

Los acólitos instituidos servirán por un tiempo en distintas comunidades a las que han sido asignados. Con mucha esperanza la diócesis anhela que dentro de un tiempo sean ordenados como diáconos.

Que es ser acólito

Un acólito es un fiel católico (laico) instituido por la Iglesia para ayudar al sacerdote y al diácono durante la liturgia. Su función principal es asistir en el altar, preparar los vasos sagrados y, en circunstancias extraordinarias, distribuir la Eucaristía como ministro extraordinario.