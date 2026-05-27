Crisis de abastecimiento se agrava en Bolivia con aumento de bloqueos

La cifra reportada por la Policía supera ampliamente los datos de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

La crisis social y política en Bolivia se agravó hoy martes con el aumento de los bloqueos de carreteras que ya alcanzan los 150 puntos en el país, según el informe de la Policía, en medio de enfrentamientos, escasez de combustibles y crecientes llamados humanitarios para permitir el paso de alimentos, combustibles y medicamentos.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, dijo a periodistas que el departamento de La Paz (oeste) concentra la mayor cantidad de cortes de ruta. “Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, afirmó Sokol, quien pidió a los manifestantes habilitar corredores humanitarios para el transporte de oxígeno, alimentos y combustibles.

La cifra reportada por la Policía supera ampliamente los datos de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cuyo mapa de transitabilidad registró durante la jornada entre 60 y 70 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el oeste del país.

La escalada de protestas ocurre cuando Bolivia ingresa en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 cisternas permanecen detenidas en rutas hacia la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto, debido a los bloqueos instalados en los accesos al departamento de La Paz, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ante la situación, la empresa estatal anunció medidas temporales para optimizar la distribución de los volúmenes disponibles mientras continúan las gestiones para liberar las rutas.

La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió además sobre una paralización casi total en la programación y distribución de combustibles, alertando sobre un escenario crítico para el abastecimiento regional.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron este martes un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, un punto estratégico situado a unos 40 kilómetros de Cochabamba (centro) sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con los corredores hacia el Pacífico.

Según la Policía, el despliegue permitió recuperar parcialmente el tránsito hasta el kilómetro 60 de la vía y facilitar el paso de transporte pesado y cisternas con combustible.

La intervención derivó nuevamente en enfrentamientos. Manifestantes lanzaron explosivos y piedras contra los uniformados, mientras efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos para avanzar sobre los puntos de conflicto.

En las calles de La Paz, las protestas también continúan. Marchas de organizaciones sociales y un paro del transporte público colapsaron nuevamente el centro de la ciudad, en medio de un clima de creciente incertidumbre y agotamiento social.

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