En Tucumán un pasajero que viajaba desde Jujuy quedó detenido al intentar ocultar cocaína y marihuana

El procedimiento culminó con el decomiso de 515 gramos de cannabis sativa, 21 gramos de cocaína y demás elementos de interés para la causa.

Los uniformados detectaron que el hombre mayor de edad viajaba sentado sobre un paquete que contenía el vegetal y llevaba un envoltorio de nylon con la sustancia blancuzca dentro de su mochila.

En el marco de las tareas de prevención vial, llevadas a cabo por el personal del Escuadrón 55 “Tucumán”, se controló ayer un transporte de pasajeros sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34.

Los funcionarios constataron que el ómnibus circulaba con itinerario desde la ciudad de San Salvador de Jujuy con destino final Buenos Aires. Al proceder a realizar una inspección del interior del rodado, los gendarmes advirtieron una actitud sospechosa por parte de un hombre mayor de edad, quien estaba sentado sobre un paquete amorfo que emanaba un fuerte olor a cannabis sativa.

Ante este indicio, los uniformados solicitaron la apertura de la mochila y de allí sacaron un envoltorio de nylon que contenía una sustancia blancuzca.

Seguidamente, los efectivos de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses «Tucumán» confirmaron la existencia de 515 gramos de marihuana y 21 gramos de cocaína.

Por disposición del Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, la totalidad de las drogas y demás elementos de interés fueron secuestrados, mientras que el hombre mayor de edad quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.