Mario Fiad disertó en la Universidad de Oxford

Entre los días 6 y 10 de abril se concretó el 3º Seminario de Innovación en Sistemas de Salud, organizado por Consenso Salud y realizado en el BMA House de Londres y la Universidad de Oxford.

Dichas instituciones se distinguen por su alto nivel académico y el evento por el intercambio de ideas entre participantes y expertos del sector salud.

Este encuentro internacional tiene el objetivo de incidir en la transformación de la salud desde la innovación, a la vez de reunir a los principales actores de Iberoamérica para repensar los sistemas de salud del futuro.

Mario Fiad fue invitado por los organizadores del evento, donde uno de los ejes centrales del seminario fue la inteligencia artificial, poniendo el foco en la excelencia, la credibilidad y la normativa; con retos específicos como la protección de datos, los prejuicios, la claridad, el consentimiento informado, la responsabilidad legal y fundamentalmente la supervisión humana.

Al respecto una de las principales consideraciones es cómo integrar soluciones efectivas sin sacrificar la equidad, la seguridad ni la confianza pública.

En este contexto Mario Fiad fue invitado a exponer sobre el tema “Los derechos del paciente en la era de la IA”.

Al respecto Fiad sostuvo que la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector salud ha revolucionado la atención médica, llevando a una nueva evaluación y a reafirmar los derechos esenciales del paciente. Y sostuvo que aunque la IA brinda ventajas en diagnósticos y terapias adaptadas, igualmente presenta importantes dilemas éticos y legales.

El doctor Fiad expresó que en el evento se pudo intercambiar experiencias y establecer redes de cooperación, explorando soluciones creativas para los problemas presentes en los sistemas de salud de la región; y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en modelos de innovación aplicables a los sistemas de atención médica.