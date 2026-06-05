Nueva entrega de aportes solidarios a instituciones jujeñas del Banco Credicoop Jujuy

El día de ayer 04 de junio en la sucursal Jujuy del Banco Credicoop Coop. Ldo. a las 20 horas, se realizo un encuentro solidario. Durante la cual dirigente y empleados hicieron entrega de diferentes insumos a 5 entidades de nuestra provincia.

Con la presencia de más de 60 personas, dio inicio al encuentro el presidente de la Comisión de Asociados Sr. Alejandro Azan, quien dio la bienvenida a los presentes, a continuación tomó la palabra la Sra. Ivana Cremonini gerente de la sucursal del Banco Credicoop.

Cremonini comentó a los presentes como se iba a desarrollar el encuentro, dando paso en primera instancia al vídeo institucional del Banco Credicoop, a su término los presentes brindaron un fuerte aplauso a los 47 años de trayectoria del único banco cooperativo que tiene nuestro país.

Continuando con la jornada, la Sra. Gerente comento que cada año el Banco, mediante su Comisión de Asociados, pone a disposición una partida de fondos, destinados a acercar un aporte solidario concreto a las entidades locales que realizan una labor muy importante en la sociedad, esto es posible gracias al acompañamiento y la confianza de empresas pymes, comercios, profesionales y organizaciones que eligen operar con Banco Credicoop, contribuyendo al fortalecimiento de una economía con compromiso social y cooperativo.

En un emotivo vídeo, fueron presentadas las cinco entidades que estaban presentes para recibir los insumos que habían sido solicitado mediante nota.

Las entidades beneficiadas fueron, el Centro Comunitario San Pantaleón del barrio 820 Viviendas, el Comedor Infantil Virgen de Lourdes del barrio Campo Verde, la Escuela Dominical del Templo Bíblico Maranatha, la Escuela Albergue N° 41 » Soldado Argentino» de la localidad de Coctacta en Humahuaca quienes este año celebraron 100 años desde la imposición del número, representantes de la Pastoral Indígena de la localidad de El Bananal, perteneciente al Departamento Ledesma, cuyas familias fueron afectadas por las inundaciones del mes de marzo de este año, tras el desborde de un brazo del río Piedras y 9 cooperativas de trabajo y servicios, quienes presentaron el proyecto de la Feria «El Jardín de Reyes», donde artesanos y emprendedores tendrán un espacio acorde para ofrecer sus productos en el barrio Villa Jardín de Reyes.

Los insumos que solicitaron fueron desde chapas para las familias afectadas en el temporal, útiles escolares, toallas, sabanas, insumos de bazar para los comedores, telas e hilos para el taller de costura y mobiliario para niños de la escuela dominical, todo esto como aporte solidario concreto a quienes hacen cada día una labor enorme para una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, mirando siempre la necesidad del otro, cuidando y protegiendo a las infancias y ancianidades, sobre todo en estos tiempos donde la ausencia del Estado se siente mucho más y duele cada día, señalaron.

Al cierre del encuentro se resalto que, “el espíritu de estos encuentros, donde se busca contagiar solidaridad con el buen ejemplo, mostrar a los asociados y público en general que el compromiso social de la cooperativa de servicios financieros, se vuelca en una acción concreta en la comunidad”, en palabras de la Sra. Cremonini.