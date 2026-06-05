Tres uruguayos, homenajeados en Naciones Unidas por su servicio a la paz

Naciones Unidas distinguió a tres cascos azules uruguayos en una ceremonia oficial que tuvo lugar 5 de junio en su sede en Nueva York, en reconocimiento a su servicio y compromiso con la paz, tanto en misión como en el cumplimiento del deber.

El acto, enmarcado en el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, estuvo encabezado por el Secretario General, António Guterres, y reunió a representantes de todo el mundo para rendir homenaje a quienes integran las operaciones de mantenimiento de la paz.

Reconocimiento a un militar uruguayo en servicio

Entre los momentos más destacados de la ceremonia se encuentra la entrega de la Medalla Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional al sargento uruguayo Matías Reyes, actualmente desplegado en la República Democrática del Congo.

El reconocimiento distingue su actuación en enero de 2025 en la ciudad de Goma, donde, en medio de intensos enfrentamientos armados, asistió y evacuó a soldados heridos que buscaban refugio en la base de Naciones Unidas.

A pesar del fuego constante y el alto nivel de riesgo, participó en el rescate de 12 efectivos gravemente heridos, contribuyendo de forma decisiva a salvar vidas.

En un mensaje de video, Reyes agradeció el reconocimiento, asegurando que pertenece a cada uno de sus camaradas:

“En aquellos fatídicos días en la ciudad de Goma, donde la razón se había perdido, los soldados uruguayos guiados por principios tan profundos como el deber, la humanidad y el respeto por la vida (valores que nuestras familias nos inculcaron, y la vida militar perfeccionó), dejaron de lado sus miedos para salvar a otros, incluso a costa de sus propias vidas, porque esa es la verdadera esencia de ser soldado, servir”.

La distinción fue creada en 2014 para reconocer al personal militar, policial y civil que demuestra un valor excepcional en el desempeño de sus funciones. La medalla lleva el nombre del capitán Mbaye Diagne, de Senegal, quien en 1994 sacrificó su vida en Rwanda mientras salvaba innumerables vidas.

Esta medalla, una de las más altas distinciones del sistema de mantenimiento de la paz, se otorga exclusivamente a quienes demuestran un coraje excepcional en el terreno. Desde su creación, la medalla se ha otorgado anteriormente en solo tres ocasiones.

Homenaje a dos cascos azules uruguayos caídos

Durante la misma ceremonia, Naciones Unidas rindió homenaje a título póstumo a dos efectivos uruguayos que perdieron la vida en misión: el soldado de primera clase Rodolfo Cipriano Álvarez Suárez y el cabo de primera clase Julio César Álvarez Cáceres, ambos desplegados en la Misión de Estabilización en la República Democrática del Congo (MONUSCO).

Los dos fueron condecorados con la Medalla Dag Hammarskjöld, que se concede a miembros del personal de paz que fallecen en el cumplimiento de su deber. En total, este año la medalla fue otorgada a 68 integrantes del personal de la ONU, incluidos 59 que fallecieron en el último año. El Secretario General también depositó una ofrenda floral en memoria de los cerca de 4500 cascos azules que han perdido la vida desde 1948.

Uruguay y su compromiso con la paz

Uruguay mantiene una destacada participación en las operaciones de paz de la ONU y se ubica como el 13.º mayor contribuyente de personal uniformado a nivel global. Actualmente, el país aporta más de 800 efectivos, incluidos 51 mujeres, en misiones desplegadas en África, Medio Oriente y América Latina.

A nivel mundial, más de 50.000 integrantes civiles, militares y policiales prestan servicio en contextos cada vez más exigentes, marcados por conflictos prolongados y nuevas amenazas.

Un llamado a invertir en la paz

El tema de este año, “Invertir en la paz”, subraya la necesidad de reforzar el respaldo internacional a las operaciones de mantenimiento de la paz. En su mensaje, António Guterres recordó que “nadie debería morir al servicio de la causa de la paz” y advirtió que los ataques contra cascos azules constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Asimismo, destacó que el mantenimiento de la paz sigue siendo una herramienta clave para prevenir conflictos, proteger a la población civil y sostener la estabilidad en regiones afectadas por la violencia.

Por su parte, el secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, subrayó que, pese al aumento de los conflictos y a la reducción de recursos, los cascos azules continúan salvando vidas y manteniendo viva la esperanza en algunos de los contextos más complejos del mundo.

(Naciones Unidas)