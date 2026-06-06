Detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y agredir a su ex pareja: Le dictaron 25 días de prisión preventiva

El detenido ya había sido condenado a una pena condicional en un juicio abreviado tras una denuncia previa de la víctima.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, a cargo del Agente Fiscal Andrés La Villa, el pasado miércoles se concretó la detención de un hombre acusado de mantener cautiva y agredir físicamente a su ex pareja.

La medida de allanamiento y detención fue solicitada por el Ministerio Público de la Acusación en una causa en la que se promovió acción penal contra D. E. A. por los delitos de Desobediencia a la Autoridad, Amenazas con Arma, Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo y por Mediar Violencia de Género, y Privación Ilegítima de la Libertad, todo ello en concurso real.

Durante la audiencia imputativa realizada hoy se formalizaron los cargos y, a pedido de la Fiscalía, se dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de 25 días.

La investigación se inició a partir de una denuncia vinculada a hechos que habrían ocurrido entre el 28 y el 30 de mayo de 2026. Según la acusación fiscal, la víctima fue interceptada cuando se encontraba junto a sus hijas de 10 y 7 años y posteriormente trasladada contra su voluntad a una vivienda de la ciudad, donde habría permanecido retenida durante aproximadamente dos días, sufriendo agresiones físicas y amenazas reiteradas.

Un aspecto relevante de la causa es que el imputado había sido condenado en abril de este año, mediante un juicio abreviado, por hechos de violencia de género cometidos contra la misma víctima. Esa condena, de cumplimiento condicional, incluía medidas de protección y la prohibición de acercamiento y contacto, por lo que la nueva imputación por Desobediencia a la Autoridad está vinculada al presunto incumplimiento de dichas disposiciones judiciales.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía.