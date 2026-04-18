Noche de KO en Jujuy: «Picky» Silvetti brilló y el boxeo jujeño vivió una jornada de gala

​En un festival que se extendió hasta la madrugada del sábado, Marcos Silvetti liquidó al peruano Darwin Mendoza Espinoza con un demoledor ataque al cuerpo. También hubo triunfos contundentes de Federico Peñarrieta y Santiago Ramos.

​La pelea estelar cumplió con las expectativas. Marcos «Picky» Silvetti demostró su jerarquía al vencer por Nocaut en el cuarto asalto al peruano Darwin Mendoza Espinoza.

​El dominio del jujeño comenzó a gestarse temprano, ya que en el segundo round, Silvetti conectó un tremendo gancho al hígado que envió al peruano a la lona. Tras la cuenta de protección de 8 segundos por parte del árbitro Nelson Ibáñez, Mendoza Espinoza logró continuar.

Pero en el cuarto round y siguiendo las instrucciones de su esquina, «Picky» insistió con el castigo a la zona blanda. Un segundo golpe al hígado, que dejó al visitante con claros gestos de dolor, puso fin al combate y desató el festejo en las tribunas.

Mientras que en el semifondo, Federico Peñarrieta se impuso por puntos en decisión unánime tras 6 intensos rounds frente al salteño Adonai Pereira.

​Peñarrieta fue el claro dominador de la noche, apoyado en su velocidad y volumen de trabajo. Aunque Pereira intentó complicar las acciones apelando a su experiencia y al contragolpe en varios pasajes, no pudo contrarrestar la superioridad del jujeño, que ganó de forma inobjetable.

​Por su parte, Santiago Ramos protagonizó uno de los momentos más explosivos de la velada al vencer por nocaut en el segundo asalto a Ariel «La Parca» Quispe, de Palpalá.

Desde el inicio, Ramos salió a buscar la pelea con combinaciones precisas de jab y directos. En el segundo capítulo, repitió la fórmula y cerró su faena con un golpe certero al estómago que dejó a Quispe sin posibilidades de continuar.

​Un balance positivo

​El festival no solo se destacó por lo deportivo, sino también por la organización.

Dado que Gustavo «Chingolito» Ibáñez, normalizador del boxeo jujeño designado por la Federación Argentina de Box (FAB), se mostró sumamente conforme:

​»Fue una noche espectacular. Todo se desarrolló con total normalidad y observamos un gran nivel tanto en las peleas preliminares como en las profesionales. El público acompañó en un buen número el festival, el cual se extendió hasta entrada la madrugada del sábado», expresó Ibáñez.

​Detalles de una noche de primer nivel:

​Hubo un marco imponente, además contó con pantalla gigante y un excelente ring profesional. Estuvo la Banda de música en vivo encargada de la interpretación de los himnos argentino y peruano.

​Preliminares:

Los combates amateurs también mostraron un crecimiento técnico que entusiasma a la disciplina en la provincia.