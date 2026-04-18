Amenazas en escuelas: Cuando las redes dejan de ser juego y exponen una crisis más profunda

Los recientes mensajes que alertaron sobre posibles tiroteos en establecimientos educativos de Jujuy no solo activaron protocolos de seguridad, además pusieron en evidencia el uso irresponsable de las redes sociales y la fragilidad de los mecanismos de prevención.

Las amenazas de ataques en escuelas jujeñas al igual que en gran parte del país, difundidas a través de redes sociales, encendieron una alarma que va mucho más allá de un episodio aislado. Cada mensaje, cada publicación, cada “broma” de mal gusto tiene consecuencias reales, por ejemplo suspensión de clases, despliegue policial, angustia en las familias y una comunidad educativa en estado de alerta permanente.

Lo que algunos intentan justificar como un chiste, en realidad encuadra dentro de delitos previstos en el Código Penal Argentino, particularmente bajo la figura de intimidación pública. No es un detalle menor ya que generar pánico colectivo, aunque no exista un peligro real, ya constituye un hecho punible.

Pero el problema no es solo legal. Es también social, cultural y generacional.

En un contexto donde las redes sociales funcionan como amplificadores inmediatos, el impacto de estos mensajes se multiplica. Plataformas como Meta o Google permiten una circulación masiva de contenidos en cuestión de minutos, muchas veces sin filtros ni conciencia sobre las consecuencias.

Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿qué está fallando?

No alcanza con señalar a los responsables directos. Detrás de estos hechos hay una combinación de factores como falta de educación digital, ausencia de límites claros, naturalización de la violencia simbólica y una desconexión preocupante entre el mundo virtual y sus efectos en la vida real.

Las instituciones educativas quedan en el medio. Son las que deben activar protocolos, contener a los estudiantes y responder a padres que exigen garantías. Pero también son parte de un sistema que muchas veces llega tarde.

El rol del Estado también entra en discusión. Si bien organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones no controlan directamente el contenido, sí existe una deuda en materia de prevención, concientización y articulación con el sistema educativo.

La Justicia, por su parte, actúa cuando el daño ya está hecho. Investiga, identifica responsables y avanza con causas penales.

Pero el desafío es anterior: evitar que estos hechos ocurran. Lo ocurrido en Jujuy no debe leerse como una travesura adolescente ni como un hecho aislado. Es un síntoma.

Un síntoma de una sociedad que todavía no logra comprender el alcance real de lo que sucede en el entorno digital. Donde la virtualidad ya no es un espacio separado, sino una extensión directa de la vida cotidiana. La pregunta de fondo no es solo quién controla las redes, sino quién educa, quién previene y quién se hace cargo. Porque cuando una amenaza se vuelve viral, el miedo deja de ser virtual. Y las consecuencias, definitivamente, también.

¿Qué control tienen en Argentina las redes sociales?

En Argentina, las redes sociales no están “controladas” por un solo organismo, pero sí existen distintos niveles de regulación y supervisión. Es un esquema mixto donde intervienen el Estado, la Justicia y las propias plataformas.

El principal organismo es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien regula servicios de comunicación (internet, telecomunicaciones), pero no controla directamente el contenido de redes como Facebook o X (Twitter).

También pueden intervenir la Agencia de Acceso a la Información Pública encargado de protege datos personales y privacidad. Otro caso es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien recibe denuncias, aunque su foco principal es radio y TV.

En el caso de la Justicia los jueces pueden ordenar eliminar contenidos, bloquear cuentas e investigar delitos (amenazas, grooming, estafas), esto se aplica cuando hay denuncias o causas judiciales.

El rol de las plataformas

Empresas como Meta (Facebook, Instagram), X (Twitter) o Google, también tienen sus propias reglas (normas comunitarias) y son quienes los que moderan contenido, suspenden cuentas y deciden qué se publica o elimina.

Por lo que se puede decir de acuerdo a lo que muestran las distintas reglamentaciones legales que existen en Argentina, que el Estado regula el marco general, pero no “maneja” las redes, donde la Justicia actúa en casos concretos y las plataformas privadas son las que controlan el contenido día a día.

En Argentina, lo que se publica en redes sociales está alcanzado por las mismas leyes que rigen fuera de internet. No hay una “ley especial de redes”, pero sí contenidos que pueden ser ilegales o generar sanciones.

¿Qué cosas son ilegales publicar?

Amenazas o intimidación: Por ejemplo, anunciar ataques, amenazas a personas o instituciones, donde puede ser delito penal (muy común en casos de escuelas)

Discursos de odio o discriminación: Contra grupos por religión, origen, género, orientación sexual, etc. Que está penado por la Ley Antidiscriminatoria

Difundir imágenes íntimas: Cuando es sin consentimiento como videos o fotos privadas (aunque sean reales), esto puede encuadrarse en delitos contra la privacidad o violencia digital. Como ocurre últimamente, contactar menores con fines sexuales que es un delito grave incorporado al Código Penal.

Estafas o engaños: Como publicaciones para vender algo falso o robar datos, incluye phishing, cuentas truchas, etc.

Calumnias e injurias: Acusar falsamente a alguien de un delito y dañar la reputación con información falsa.

Apología del delito: Justificar o promover delitos (violencia, terrorismo, etc.).

Difusión de datos personales: Publicar DNI, dirección, teléfono sin consentimiento, esto está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales.

¿Qué puede pasar si publicas algo ilegal?

Podes tener denuncias penales, la eliminación del contenido, suspensión de cuentas y multas o incluso prisión (según el caso).

Para entenderlo un poco mejor esto de publicar en redes sociales, no todo vale por ser “internet”, lo que es ilegal en la vida real, también lo es online.

En casos como las amenazas en escuelas en Jujuy, lo que ocurre en redes sociales pasa directamente al terreno penal. No se trata solo de “un post” o “una broma” ya que puede constituir un delito.

¿Qué delito es amenazar una escuela?

Generalmente se encuadra en intimidación pública ya que está prevista en el Código Penal Argentino y ocurre cuando alguien genera miedo colectivo (por ejemplo, anunciar un tiroteo), aunque sea falso, el delito existe igual. Las penas pueden incluir prisión.

Otros posibles delitos

Según el caso, también puede haber, amenazas simples o agravadas, falsa denuncia e interrupción de servicios públicos (si se evacúa una escuela).

¿Por qué es grave en redes sociales?

Porque las redes amplifican el mensaje rápidamente, generan pánico en toda la comunidad educativa y obligan a activar protocolos policiales y suspender clases. Un punto clave es defenderse diciendo que “era una broma” pero no sirve, ya que muchas de estas amenazas vienen de estudiantes o jóvenes que dicen que era “en chiste”.

Pero la ley no distingue la intención si se genera miedo real o se moviliza a fuerzas de seguridad.

¿Se puede rastrear al autor?

Sí, aunque usen cuentas falsas, intervienen, tanto la Policía, la Justicia y las propias plataformas (como Meta o Google), además se pueden rastrear IP, dispositivos y conexiones.

¿Qué suele pasar en la práctica?

En situaciones como las de Jujuy, se suspenden clases, hay operativos policiales, se inicia una investigación penal y muchas veces se identifica al autor. En síntesis una amenaza de tiroteo en redes, no es libertad de expresión, es un delito grave y tiene consecuencias reales, incluso para menores.

Finalmente la pregunta del millón: ¿Quién es el responsable o culpable?

No hay una respuesta honesta que reduzca esto a “uno u otro”. Plantearlo como padres vs redes sociales simplifica un problema que es, en realidad, compartido. Se dice que la responsabilidad es múltiple

Los padres y las familias tienen un rol central, como por ejemplo educar en el uso de la tecnología, poner límites y acompañar, también detectar cambios de conducta

Cuando eso falla —por ausencia, desconocimiento o falta de herramientas— los chicos quedan más expuestos, ya que las redes sociales (plataformas) a través de empresas como Meta o Google, amplifican cualquier mensaje en segundos y muchas veces reaccionan tarde o priorizan la circulación del contenido. No crean el problema, pero sí lo potencian.

¿La escuela y el Estado también tienen responsabilidad?

Se puede decir que sí, por la falta educación digital sistemática, por los protocolos que suelen llegar después del hecho y la poca prevención real. El marco legal existe (como el Código Penal Argentino), pero actúa cuando el daño ya ocurrió.

Entonces, ¿quién “tiene la culpa”?

Nadie en soledad, todos en parte, pero si hay que ser claros desde lo editorial:

Primero porque la conducta es individual (alguien decide hacer la amenaza), también la formación es familiar y social, se suma que el impacto lo multiplican las redes y la prevención es una deuda del sistema

Culpar solo a los padres es cómodo. Culpar solo a las redes, también. Pero ambas posturas evitan lo esencial; hacerse cargo.

Porque detrás de cada amenaza hay algo más profundo que un celular o una mala decisión momentánea. Hay un entramado de fallas donde adultos, instituciones y plataformas llegan tarde.

Y mientras se discute quién tiene la culpa, el problema sigue creciendo.