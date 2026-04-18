Más de 500 jóvenes participaron de la Gran Maratón Estudiantil en Alto Comedero

Con la participación de más de 500 adolescentes y jóvenes de distintos colegios secundarios, se llevó a cabo la “Gran Maratón Estudiantil” en un circuito de Alto Comedero, en el marco de las actividades por el 433° aniversario de la Fundación de San Salvador de Jujuy. La propuesta fue organizada por la Dirección Gral de Políticas Públicas de Alto Comedero y la Secretaría de Desarrollo Humano y contó con la presencia del intendente, Raúl “Chuli” Jorge.

La jornada se desarrolló en un clima de entusiasmo y sentido de pertenencia, tras un trabajo previo en las instituciones educativas vinculado al conocimiento de la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. La competencia incluyó las categorías sub 15 y sub 18, tanto en varones como en mujeres.

Al respecto, el intendente destacó que “más de 500 estudiantes de distintos establecimientos de Alto Comedero protagonizaron la maratón como parte de un ambicioso programa de actividades, en una semana dedicada a celebrar los 433 años de la fundación de la ciudad”

Por su parte, Daniela Amerise, subsecretaria de Desarrollo Humano expresó que “es un gusto para todo el equipo del Distrito Alto Comedero poder celebrar este nuevo aniversario con un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes sobre el sentido de pertenencia”. Asimismo, agregó que “se trabajó con los colegios participantes en el reconocimiento de la historia, el patrimonio cultural y la identidad de la ciudad, promoviendo además la celebración a través de la actividad física”.

En tanto, el director de Deportes en Alto Comedero, Benicio Ruiz, calificó como “muy acertada” la iniciativa impulsada por la Municipalidad, destacando la participación de colegios secundarios del sector . “Es una propuesta para repetir. Contamos con la colaboración de la Escuela de Policía ubicada sobre avenida Forestal y el acompañamiento de la Dirección de Deportes en tareas de señalización, guía e hidratación”, señaló.

Finalmente, Gustavo Hiruela agradeció el acompañamiento del SAME y del Ente Autárquico Permanente por “el gran apoyo brindado”, y resaltó el trabajo conjunto de las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Gobierno.

La Maratón Estudiantil también contó con el trabajo articulado de diversas áreas de la Municipalidad, entre ellas la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección de Adultos Mayores; Dirección de Salud Integral y Género; Dirección de Salud Preventiva; Dirección de Salud Mental; Dirección General de Deporte; Dirección de Turismo; Dirección de Asistencia Directa; Coordinación de Inclusión; Dirección General de Relaciones Públicas y Protocolo; Coordinación General de Comunicación; Delegación Municipal de Alto Comedero; Secretaría de Servicios Públicos; Dirección General de Tránsito y Transporte; Coordinación de Juventud y la Estación Saludable, que acompañaron la jornada con stands informativos y actividades para los participantes. Asimismo, se destacó la participación de distintas instituciones que se sumaron a la propuesta, como la Subcomisión de Prevención, Asistencia y Posvención de Conductas de Riesgo Suicida (SUCOPSUI), el Ente Autárquico Permanente, la Regional N°7 y el SAME, fortaleciendo el abordaje integral del evento.

En cuanto a los resultados, en la categoría sub 18 masculina el primer puesto fue para Leandro Tolaba, seguido por Juan Velásquez y Matías Bernal; mientras que en sub 18 femenina se destacaron Jazmín Soto en el primer lugar, Ángela Ramos en el segundo y Nicole Ampuero en el tercero. En la categoría sub 15 masculina, el podio fue encabezado por Iván Sandoval, acompañado por Gonzalo Chávez y Julián Alemán; en tanto que en sub 15 femenina, Lourdes Dochi obtuvo el primer puesto, seguida por Jazmín Castillo y Zoe Tolay.