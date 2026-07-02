No solo lo condenaron a prisión por múltiples estafas en La Quiaca: También por hechos de violencia de género y peculado

La sentencia fue emitida el 30 de junio de 2026, por el juez Dr. Rodolfo Miguel Fernández, con secretaría a cargo del Dr. Marcelo Velasco y con la participación de la actuaria Dra. Gloria Luz Suárez.

Mediante un juicio abreviado, J.A.F.M, fue condenado a la pena de siete años de prisión efectiva, por ser autor material y penalmente responsable de los delitos de “Desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, daños y lesiones leves, doblemente agravados por el vínculo y mediar violencia de género (2 hechos), peculado (un hecho) y estafa, fraude en perjuicio de la administración pública, todos los hechos concursados realmente y en carácter de autor”; ilícitos ocurridos en la ciudad de La Quiaca.

La audiencia se realizó a través de videoconferencia mediante la plataforma informática de la Oficina de Gestión Judicial, permitiendo la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido e interacción visual, auditiva y verbal entre los intervinientes, garantizando la posibilidad de contradicción y el derecho de defensa.

El acusado fue juzgado y condenado mediante un juicio abreviado, luego de que el magistrado homologara el acuerdo alcanzado entre las partes, suscripto por los representantes del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Dr. Alberto Mendivil y el Dr. Luis Cavanna; por el defensor del condenado, el Dr. Manuel Chavarría; por la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Hábitat, representada por la Dra. Iris Natalia Said, en carácter de querellante; y por la Dra. Analía Mamaní, en carácter de patrocinante de una de las víctimas.

El acuerdo también fue suscripto por Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., representada por el Dr. Fernando Zurueta.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, J.A.F.M llegó a juicio por dos hechos ocurridos el 5 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en la ciudad de La Quiaca. En ambos casos, incumplió una medida cautelar de prohibición de acercamiento y abstención dictada el 9 de diciembre de 2025.

El primero ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, cuando el acusado golpeó insistentemente la puerta de la vivienda de la víctima –su ex pareja- e ingresó por la fuerza. Tras una discusión por celos, agredió físicamente a la mujer, que se encontraba descansando junto a su hijo menor de edad, tapándole la boca para impedir que pidiera ayuda, sujetándola del cuello y propinándole golpes de puño en la cabeza, el rostro y el cuerpo.

Horas más tarde, alrededor de las 7:00 horas, regresó al mismo domicilio, rompió el vidrio de una ventana para ingresar nuevamente y volvió a agredir a la víctima. La agresión ocurrió en presencia de su hijo menor de edad, quien dio aviso a la policía.

Estafas

El acusado también llegó a juicio por una serie de estafas que tuvo como víctimas a 21 personas, cometidas entre abril de 2024 y febrero de 2026, mediante la venta fraudulenta de terrenos fiscales en La Quiaca, principalmente en los sectores de barrios Ricardo Alfonsín, Ruta Cinco y Nuevo Loteo Jujuy Hábitat.

J.A.F.M hizo creer a distintas personas que tenía facultades para vender o gestionar la adjudicación de terrenos fiscales, aprovechándose, en varios casos, de relaciones de confianza generadas por vínculos laborales, personales o políticos.

Como parte de la maniobra, ofrecía lotes determinados, recibía importantes sumas de dinero por montos que oscilaron entre cuatro y diez millones de pesos —en efectivo, mediante transferencias bancarias e incluso en dólares —, entregaba recibos, planos y constancias de ocupación precaria que luego resultaron apócrifas e indicaba a los compradores que iniciaran construcciones, cercaran los terrenos o gestionaran la instalación de servicios para reforzar la apariencia de legitimidad de las operaciones.

Cuando surgían inconvenientes, sostenía el engaño mediante nuevas constancias, cambios de terreno, promesas de regularización o devolución del dinero e, incluso, invocaba supuestas gestiones de funcionarios, arquitectos o conflictos administrativos para justificar las irregularidades.

Sin embargo, cuando las víctimas intentaban avanzar con la ocupación de los terrenos, iniciar construcciones o gestionar la instalación de servicios públicos; concurrían a la Municipalidad de La Quiaca o a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, donde se les informaba que la documentación presentada era falsa.

Desvío de fondos de Agua Potable

Asimismo, se acusó a J.A.F.M por un hecho ocurrido entre octubre y diciembre de 2025, cuando, aprovechando su función de cajero de Agua Potable y Saneamiento S.E., realizó operatorias consistentes en la doble registración de facturación, la falta de depósito del dinero recaudado y el desvío de fondos pertenecientes a la empresa estatal, ocasionando un perjuicio económico estimado en treinta millones de pesos.