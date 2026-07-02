Ucrania: Equipos de rescate trabajan para salvar a residentes atrapados tras ola de ataques rusos

Los equipos de rescate siguen buscando este jueves a personas atrapadas bajo los escombros tras una de las mayores oleadas de ataques rusos contra Kyiv desde el inicio de la invasión a gran escala.

Según los informes, al menos 21 personas murieron en la capital, donde zonas residenciales densamente pobladas sufrieron daños significativos y varios barrios tuvieron que ser evacuados.

«Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para salvar a las personas atrapadas bajo los escombros de edificios residenciales derrumbados, incluida una joven de 15 años y su familia», declaró Matthias Schmale, el coordinador humanitario de la ONU en Ucrania.

En un comunicado en el que condenó los ataques, Schmale señaló que muchos de los tres millones de habitantes de Kyiv pasaron hasta 11 horas en refugios o resguardados en sus hogares, «con los aterradores sonidos de la guerra».

Además de las personas fallecidas en Kyiv, casi 90 resultaron heridas, entre ellas varios niños, en lo que el alcalde de la ciudad describió como «uno de los ataques de mayor envergadura perpetrados», mientras que los medios nacionales informaron que bloques de apartamentos y un hotel fueron incendiados.

A través de un comunicado emitido por su portavoz, el Secretario General de la ONU condenó «enérgicamente» los ataques y subrayó que cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato.

António Guterres reiteró su llamamiento a una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego total, inmediato e incondicional.

Personal médico alcanzado

Entre los heridos había varios trabajadores sanitarios y conductores del sector sanitario, después de que una estación de ambulancias fuera alcanzada y varios vehículos resultaran dañados.

Casi todas las zonas de la capital sufrieron daños, explicó Schmale, con múltiples viviendas, un hotel, un mercado y otras instalaciones civiles destruidas o dañadas.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, las bajas civiles aumentaron un 40% en comparación con el mismo período del año anterior, según la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Un patrón letal

«Los civiles en Kyiv y en todo el país no deberían estar preparándose para otro ataque más; están protegidos por el derecho internacional humanitario», subrayó Schmale.

El coordinador señaló que los últimos ataques contra zonas densamente pobladas de Ucrania forman parte de un «patrón letal continuo», mientras que en Rusia y en la Crimea ocupada, un número creciente de ataques con enjambres de drones, atribuidos por informes de prensa a las fuerzas ucranianas, ha provocado importantes interrupciones en instalaciones petroleras y el cierre de los aeropuertos de Moscú.

En toda Ucrania, las organizaciones humanitarias brindan apoyo de emergencia a cerca de un millón de personas afectadas por los ataques de Rusia, cuya invasión a gran escala comenzó el 24 de febrero de 2022.

Esta ayuda vital incluye primeros auxilios, refugio, protección, asistencia en efectivo y apoyo a la salud mental, una consecuencia generalizada pero en gran medida invisible de la guerra.

«La pérdida y el miedo causados por este y por todos los demás ataques intensifican el trauma psicológico que incontables personas tienen que soportar», afirmó Schmale. «Cuanto más se prolonga la guerra, más profundas se vuelven estas cicatrices invisibles».

El impacto sobre la infancia

UNICEF visitó una de las zonas más afectadas en la ribera izquierda de Kyiv, donde un edificio residencial quedó prácticamente destruido y una explosión dañó también una guardería cercana. Las familias intentaban recuperar pertenencias de apartamentos que, en muchos casos, ya no eran seguros para volver a entrar.

“Pasar las noches en refugios tiene un enorme impacto en el bienestar de los niños. Esto es anormal, o debería serlo. Pero para los niños y las familias de Ucrania, después de más de cuatro años y medio de guerra, lamentablemente se ha convertido en algo normal. Y nunca debería serlo”, dijo el responsable de Comunicación y Abogacía de UNICEF en Ucrania, Toby Fricker.

UNICEF y sus socios están brindando apoyo psicosocial inmediato, asistencia en efectivo y suministros básicos a las familias afectadas.

(Naciones Unidas)