No abras esta estafa brutal: El mensaje trampa que vacía tu cuenta en minutos

La misma fue identificada por investigadores de Kaspersky, quienes alertaron sobre la evolución del malware usado para estafas.

Una nueva estafa digital está circulando y el resultado se traduce en cuentas bancarias vaciadas en cuestión de minutos. El mecanismo apela a la confianza. Especialistas en ciberseguridad encendieron las alarmas por una campaña que combina correos engañosos, páginas falsas y un malware capaz de tomar el control sin que la víctima lo note.

Detrás de esta maniobra aparece un troyano bancario que se instala casi sin dejar huella y convierte la computadora en una puerta abierta.

¿Cómo funciona esta estafa que instala un troyano bancario?

La estafa arranca con un anzuelo aparentemente inofensivo. Puede llegar por mail, muchas veces disfrazado de factura, archivo confidencial o notificación urgente. Hasta ahí, nada fuera de lo común.

El truco aparece después cuando el usuario es redirigido a una página falsa que simula un sistema de verificación tipo CAPTCHA. Pero en lugar de pedir seleccionar imágenes, solicita algo completamente fuera de lo habitual, abrir la ventana «Ejecutar» del sistema, pegar un comando y presionar Enter.

Al ejecutar ese comando, se inicia la descarga silenciosa del malware. Sin alertas visibles, sin pantallas sospechosas. El programa se instala y empieza a trabajar desde las sombras.

¿Qué hace el malware en esta estafa y por qué es tan peligroso?

Una vez dentro del sistema, el software malicioso comienza a recolectar información. Dirección IP, tipo de dispositivo, sistema operativo y ubicación son apenas el aperitivo. Luego viene lo más delicado.

El troyano bancario puede desplegar ventanas falsas que imitan a entidades financieras reales. Todo parece legítimo: logos, diseño, lenguaje. Pero es una ilusión bien construida.

Cuando la víctima ingresa sus datos, en realidad se los está entregando directamente a los atacantes. En ese momento, la cuenta deja de ser solo suya.

¿Cómo se propaga esta estafa y por qué se vuelve masiva?

El mecanismo no se queda en una sola víctima. Es una red que se expande.

El malware extrae contactos de correo del equipo infectado y los envía a servidores controlados por los ciberdelincuentes. Desde ahí, se generan nuevos mensajes fraudulentos que parecen venir de alguien conocido.

Un mail sospechoso puede ser ignorado. Pero si llega desde la casilla de un contacto real, la guardia baja. Y ahí es donde la estafa vuelve a empezar.

¿Qué señales alertan sobre una estafa de este tipo?

Los expertos remarcan algunos patrones que se repiten:

Mensajes inesperados con archivos adjuntos o enlaces Correos que apelan a la urgencia: «actuá ahora», «tu cuenta será bloqueada» Instrucciones poco habituales, como ejecutar comandos en la computadora Archivos PDF que prometen información «confidencial»

¿Cómo evitar caer en una estafa digital que roba datos bancarios?

La prevención es el mejor antídoto contra este tipo de estafa.

Para usuarios individuales, las recomendaciones son claras:

No abrir enlaces ni archivos de remitentes desconocidos Verificar siempre el origen de los correos Evitar ejecutar instrucciones técnicas que lleguen por mail. Mantener actualizado el sistema y contar con protección antivirus

En el ámbito empresarial, el desafío es mayor. Se recomienda capacitar al personal, implementar sistemas de detección avanzada y contar con equipos preparados para responder ante incidentes.

¿Quién detectó esta estafa y qué dicen los expertos?

La campaña fue identificada por investigadores de Kaspersky, quienes alertaron sobre la evolución del malware conocido como Horabot, de origen brasileño.

Según los especialistas, este tipo de amenazas ya no depende únicamente de fallas técnicas, sino de errores humanos.

(Urgente24)