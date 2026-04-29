Discapacidad: Junta Evaluadora para trámite de CUD funciona en el Centro de Especialidades Norte

El servicio de Salud se encuentra también en el Centro Jure en Alto Comedero y en el CEPAM. En el interior, la cobertura continúa con las Juntas Itinerantes.

A través de la Dirección de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social, el Ministerio de Salud de Jujuy facilita el trabajo de las Juntas de Certificación de Discapacidad, herramienta con la cual la persona accede al Certificado Único de Discapacidad (CUD) que le permite asegurar derechos y realiza también la emisión del Certificado Médico Oficial (CMO) documento que solo entrega el sistema público de la provincia y que permite a la persona, en el caso que lo requiera, acceder a la pensión no contributiva por invalidez laboral que otorga el Gobierno Nacional a través de ANSES.

En ese sentido, a fin de reforzar la respuesta a la comunidad, desde este lunes 27 de abril, la Junta Evaluadora en Discapacidad reabrió en el Centro de Especialidades Norte (CEN) en la Capital jujeña.

“Nuestros equipos de Junta Evaluadora están en el CEN, ingresando por calle Independencia, de lunes a viernes de 7 a 15 horas para facilitar la gestión del CUD, destacando que es un documento voluntario público y gratuito que permite acceso a mayores derechos a las personas con discapacidad”, explicó Teresita González García, responsable de la Junta Evaluadora y Certificadora en Discapacidad de la provincia y del Certificado Médico Oficial (CMO) para el acceso a pensiones.

En tanto, recordó que, en San Salvador se puede solicitar el CUD también en el Centro de Rehabilitación Carlos Jure de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal esquina Teniente Nívoli, los días martes, jueves y viernes de 7 a 13 horas y en el Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), en Alvear 1152, de lunes a viernes 7 a 13 horas.

En el caso del interior de la provincia, “las gestiones se realizan a través de las Juntas Itinerantes, para lo cual pedimos a las personas se acerquen al hospital más próximo al domicilio para el contacto con los referentes de discapacidad y desde ahí poder iniciar el trámite”, agregó González García.

¿Qué es el CUD?

El CUD es un documento público que certifica la discapacidad de la persona respecto a las áreas intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y/o digestivo/hepática y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Tiene validez en todo el país y su tramitación es voluntaria y gratuita.

Derechos establecidos en la legislación vigente

El CUD posibilita accesibilidad a:

• Salud: incluyendo cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que la persona requiera por discapacidad

• Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre

• Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por conyugue con discapacidad

• Cupo laboral: en Argentina, la Ley 22.431 establece un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo mientras en Jujuy la Ley 4398 fija el cupo en 5% para organismos provinciales

• Tarifa Social Federal: incluye los servicios públicos de gas en red, energía eléctrica y agua potable de red

• Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.