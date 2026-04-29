Acuerdo de colaboración entre los ministerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy

Este convenio establece las bases para un sistema de cooperación mutua y asistencia académica.

Con el objetivo de consolidar lazos de cooperación, el Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, y el Procurador General de la provincia de Jujuy, Alejandro Atilio Bossatti, sellaron este miércoles una alianza estratégica a través de la firma de un Convenio Marco de Colaboración.

El acuerdo establece las bases para una estrategia de cooperación mutua y asistencia técnica, con especial énfasis en el intercambio académico y la capacitación permanente en áreas de interés compartido para ambos organismos.

A partir de esta alianza, se prevé la firma de convenios específicos que permitirán instrumentar modalidades concretas de acción, tales como el diseño de programas de formación integral, el dictado de cursos especializados y la realización de talleres técnicos.

Más allá de la instancia formativa, el convenio habilita el desarrollo de proyectos conjuntos y la coordinación de asistencia recíproca mediante el aprovechamiento de recursos técnicos, facilitando así una respuesta eficiente ante las demandas operativas que surjan de las actividades acordadas.

Asimismo, la agenda de trabajo contempla el impulso de estudios de investigación sobre temáticas jurídicas de relevancia y la implementación de prácticas profesionales para el perfeccionamiento del personal.

Durante la rúbrica, Martín López Zavaleta destacó: “Este convenio representa un paso fundamental en la construcción de una justicia más ágil y federal. Al unir esfuerzos y compartir experiencias con el Ministerio Público de Jujuy, no solo optimizamos los recursos técnicos de ambas jurisdicciones, sino que fortalecemos la calidad del servicio que brindamos a los ciudadanos, entendiendo que el trabajo en red es la vía más efectiva para enfrentar los desafíos actuales de la política criminal».

La firma de este compromiso, que busca optimizar la gestión judicial y el servicio de justicia en ambas jurisdicciones, contó además con la presencia del secretario general de Relaciones Institucionales del MPF CABA, Aníbal Brunet, y del secretario de Política Criminal del MPF CABA, Néstor Maragliano.