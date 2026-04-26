Niños de CDI vivieron una experiencia educativa en el Tren Solar de la Quebrada

En el marco de una política educativa que busca ir más allá del aula, el Municipio continúa promoviendo propuestas pedagógicas innovadoras destinadas a los niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), priorizando experiencias que fortalezcan el aprendizaje a través del contacto directo con el entorno.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, y la directora general de Educación, Érica García, acompañaron a las familias y a los niños en el punto de partida, donde despidieron al contingente antes de su viaje hacia la quebrada, destacando la importancia de generar este tipo de experiencias compartidas.

En esta ocasión, participaron los niños y niñas de la sala de 3 años del CDI “Mary Ferrín”, quienes formaron parte de una enriquecedora visita al Tren Solar de la Quebrada, donde vivieron una jornada inolvidable junto a sus familias. La actividad se desarrolló como parte de una estrategia que apunta a generar vivencias significativas, promoviendo el vínculo entre la institución, los pequeños y su entorno familiar.

La iniciativa, acompañada por la Dirección General de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano, refuerza la importancia de integrar a las familias en el proceso educativo, consolidando lazos afectivos y favoreciendo el desarrollo integral de los niños.

Durante la excursión, los participantes pudieron disfrutar de los imponentes paisajes de la Quebrada de Humahuaca, incluyendo el emblemático Cerro de los Siete Colores, además de recorrer las localidades de Tilcara y Purmamarca, en una experiencia que combinó aprendizaje, recreación y descubrimiento.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con una educación integral, que promueve el desarrollo de habilidades, la curiosidad y el disfrute, entendiendo que el aprendizaje también se construye a partir de vivencias compartidas y del contacto con la riqueza cultural y natural de la región.