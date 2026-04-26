Gran convocatoria de gente en el multiespacio Gral. Arias para cerrar el “Mes de la Actividad Física”

Un exitoso encuentro saludable se desarrolló en las instalaciones del multiespacio Gral Arias, en el marco del cierre a las actividades por el Mes de la Salud y la Actividad Física. Los vecinos presentes pudieron participar de múltiples propuestas desde talleres de baile, clases de tai chi, actividades destinadas a adultos mayores, además de stands informativos sobre odontología, nutrición y salud mental.

Durante el encuentro, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó “la secretaria de Desarrollo Humano es el área que se encarga de darle vida a cada obra que el intendente Municipal, Raúl Jorge planifica para nuestra ciudad”, subrayando la importancia de los espacios comunitarios que promueven el bienestar integral de los vecinos.

Remarcó en este sentido, “esta actividad fue organizada por el área de Medicina Preventiva del municipio y contó con una amplia participación de escuelas y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona, en un trabajo articulado que busca fomentar hábitos saludables e instalar en la comunidad el concepto de un estilo de vida activo y consciente”.

En ese sentido, puntualizó Amerise “se trata de un trabajo sostenido que se viene realizando desde el municipio en materia de prevención, especialmente en torno a la alimentación saludable y el cuidado integral, impulsado por los equipos técnicos en los distintos barrios”.

Por su parte, Itatí Gloss, directora Medicina Integral, expresó la satisfacción por la amplia convocatoria, “puesto que la idea es darle un cierre al Día Mundial de la Salud y la actividad física, y qué mejor que hacerlo con una verdadera fiesta comunitaria”.

Al referirse a las actividades realizadas, detalló “participaron vecinos de todas las edades en múltiples propuestas, desde talleres de baile adultos mayores, clases de tai chi, actividades destinadas a adultos mayores, además de stands informativos sobre odontología, nutrición y salud mental”.

También se sumaron los CAPS de sectores como San Francisco de Álava y Coronel Arias, “acercando servicios y asesoramiento a la comunidad, junto a la presencia del Ministerio de Desarrollo Humano con un espacio dedicado a la huerta familiar”.

Finalmente, Itati Gloss dijo “de esta manera el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la promoción de la salud, apostando al trabajo conjunto y a la participación comunitaria como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.