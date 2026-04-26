Mario Fiad reivindicó el valor estratégico de Jujuy en el Corredor Bioceánico

Hace pocos días visitó la provincia el embajador de Brasil Julio Glinternick Bitelli, quien realizó una visita protocolar a la Casa de Gobierno y presentó su saludo al gobernador Carlos Sadir, quien estuvo acompañado por el vicepresidente 1º de la Legislatura de Jujuy, Mario Fiad.

En la oportunidad de esta visita el diputado Fiad valoró la presencia del embajador para profundizar lazos bilaterales. Comentó que en el transcurso de la charla que mantuvieron hablaron sobre la importancia del litio en la minería, que la pone a la provincia en uno de los lugares de mayor importancia como uno de los principales productores de litio a nivel mundial.

Fiad resaltó los vínculos que a través del turismo se generan entre ambos países, y la importancia de los gobiernos subnacionales para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En este contexto el doctor Fiad reivindicó el valor estratégico de Jujuy en el Corredor Bioceánico como punto de conexión internacional, un espacio para la integración, subrayando el papel de la provincia como punto de vinculación entre el Atlántico y el Pacífico.