Nicole Neumann explotó por la exposición de sus hijas y lanzó una fuerte frase: “Ellas lo padecen”

La modelo habló sobre el impacto mediático que tuvo la fiesta de su hija y cómo atraviesan la situación familiar tras la polémica con Fabián Cubero.

En medio de la polémica que se desató por el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, Nicole Neumann enfrentó las preguntas sobre el conflicto familiar y el revuelo mediático que generó la fiesta. La modelo fue consultada sobre su relación actual con Fabián Cubero y cómo vivieron sus hijas la exposición pública de la situación.

“Ya saben que hay temas que yo no toco, no hablo, no me interesa, no tengo ni idea”, respondió Nicole cuando le preguntaron si había podido hablar con su expareja después de todo lo que se dijo en los medios. La modelo evitó profundizar sobre el vínculo con Cubero y dejó en claro que prefiere mantener ciertos asuntos en la intimidad.

“A mí no me gusta que la vida de mis hijas sea expuesta para nada. No me gusta porque lo padecen ellas”. La modelo reconoció que la situación afectó directamente a Allegra y a sus otras hijas: “Sí, obvio, claro que sí sufren. Todo el mundo hablando de su vida y les llegan comentarios en las redes y todas las cosas feas que no deberían pasar”.

Nicole explicó que, a diferencia de cuando eran más chicas, hoy ya no puede protegerlas del todo: “Hoy ya no puedo, ya están grandes, ya manejan redes, sus amigas también les hacen comentarios, escuchan”.

LOS LIKES DE ALLEGRA CUBERO QUE DIERON QUE HABLAR

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por la fiesta de 15 de su hija Alegra sumó un nuevo capítulo, esta vez, con las redes sociales como escenario principal. La adolescente, que acaba de cumplir 15 años, se mostró activa en Instagram y dejó likes en publicaciones que hablaban directamente del escándalo familiar.

En las últimas horas, la hija de la modelo y el exfutbolista le dio like a dos posteos de una revista en los que se abordaba el tema de la “fiesta paralela” y la pelea entre sus padres. Uno de los títulos era contundente: “Nicole Neumann confirmó el escándalo con su hija Alegra por su fiesta de 15”. En ese mismo posteo, la joven no dudó en dejar su aprobación, lo que muchos interpretaron como un gesto de apoyo a su mamá.

La situación no terminó ahí. Alegra también le dio like a otra publicación que decía: “Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero viven su peor momento: son chicas, esto les afecta”. El gesto llamó la atención, sobre todo por la crudeza del título y porque la propia protagonista decidió interactuar con ese contenido.

(Magazine)