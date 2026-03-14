Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si persisten los bombardeos

El canciller de Irán, Abbas Araqchi, advirtió que Teherán podría atacar activos de compañías vinculadas a Estados Unidos en la región si continúa la escalada con Israel.

Por la continuidad de la guerra en Medio Oriente que ya está transitando su decimoquinta jornada, Irán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, advirtió que Teherán responderá con serios ataques contra instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si persiste la escalada por parte de Estados Unidos e Israel.

Araqchi mencionó que las fuerzas de Irán podrían responder apuntando a sedes o activos de empresas vinculadas a Estados Unidos en la región, incluso aquellas en las que compañías estadounidenses tengan participación accionaria.

Israel pretende mejorar su sistema de alerta temprana frente al lanzamiento de los misiles iraníes

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que están ajustando su sistema de alerta temprana ante eventuales ataques con misiles balísticos lanzados desde Irán. El trabajo está a cargo del Mando del Frente Interno de Israel, que busca mejorar la precisión de las advertencias que reciben los civiles cuando se detecta el disparo de proyectiles.

En la actualidad, los avisos preventivos se emiten poco después de que los radares militares identifican el lanzamiento de un misil. Sin embargo, en esa etapa inicial todavía no es posible determinar con exactitud el punto de impacto.

Por esa razón, la primera alerta suele cubrir áreas geográficas extensas, mientras que las sirenas se activan posteriormente en zonas más delimitadas una vez que la trayectoria del misil puede calcularse con mayor precisión. Tras dos semanas de ajustes realizados en medio del conflicto, el objetivo del sistema es acotar el alcance de las advertencias tempranas y hacerlas más precisas. Con estas mejoras, las autoridades buscan reducir a la mitad los casos en los que la población recibe una notificación preventiva que finalmente no se traduce en la activación de sirenas en su localidad.

(Canal26)