Mauro Icardi y Wanda Nara finalizan su divorcio tras un año de separación

El futbolista Mauro Icardi anunció el fin de su matrimonio con Wanda Nara, destacando su descontento con la cobertura mediática y su ex abogada, Ana Rosenfeld, en un extenso comunicado.

El proceso de divorcio entre Mauro Icardi y la conductora Wanda Nara ha llegado a su fin en la justicia italiana. El futbolista comunicó la noticia a través de un largo descargo publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su descontento hacia su ex pareja y la prensa.

El trámite de divorcio se inició en noviembre de 2024, conforme a las leyes italianas que requieren un año de separación antes de concretar la disolución matrimonial. Finalmente, el divorcio se formalizó el pasado miércoles 11 de marzo.

«PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO», afirmó el jugador del Galatasaray, quien también lanzó críticas a «los cuatro ‘periodistas’ especializados en inventar y tergiversar» que cuestionaron su deseo de separarse de Wanda Nara.

En su mensaje, Icardi también se dirigió a la abogada Ana Rosenfeld, a quien llamó «abogada reciclada», cuestionando su papel en el proceso: «Y ya que estamos, me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme?».

El futbolista cerró su comunicado con un tono de triunfo, poniendo fin a un largo periodo de atención mediática sobre su vida personal: «En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado.»

En una nota final, Icardi agregó: «Pd: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó y para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada».

(Cadena3)