«Ni Taragüi ni Playadito»: Esta es la marca que ganó el primer Mundial de yerba mate

El fin de semana se llevó a cabo el primer certamen internacional de evaluación técnica de Yerba Mate y el máximo galardón fue para una marca entrerriana.

El universo del mate, la infusión más compartida y representativa de la cultura rioplatense, ha sido testigo de un hito sin precedentes que promete reconfigurar el mapa de preferencias de los consumidores. Durante este fin de semana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires albergó las deliberaciones y catas del Primer Mundial de la Yerba Mate, un certamen internacional inédito que se propuso evaluar, jerarquizar y premiar la calidad de las distintas moliendas bajo los mismos estándares de rigurosidad técnica y transparencia que rigen desde hace décadas en industrias consolidadas como la del vino, el aceite de oliva y los destilados destilados de alta gama.

La gran sorpresa de la competencia ecuménica rompió con todos los pronósticos comerciales y las apuestas previas del sector. Lejos de las marcas líderes que dominan con comodidad las góndolas de los supermercados y concentran los mayores volúmenes de venta en el país, el máximo galardón de la competencia no fue para ninguna multinacional misionera o correntina. La consagración principal quedó en manos de Uruguaí, una joven y desconocida marca nacida en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que logró imponerse ante firmas de enorme trayectoria internacional.

La variedad insignia de la firma entrerriana, denominada Uruguaí Premium, rompió todos los esquemas analíticos al obtener la distinción «Gran Oro», el eslabón más alto del medallero oficial. El logro adquiere dimensiones históricas debido a que la infusión uruguayense alcanzó una calificación perfecta: 100 puntos sobre 100 posibles, convirtiéndose de manera indiscutida en la yerba con el puntaje más alto de toda la competencia y la favorita unánime del comité de especialistas.

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El Mundial de la Yerba Mate se desarrolló en las instalaciones del Museo del Mate en la Capital Federal, combinando una exigente evaluación técnica con una fan fest diseñada para conectar el producto con el público masivo. El certamen se estructuró mediante un riguroso protocolo certificado por reconocidas entidades del sector y la fiscalización de un escribano público para garantizar la transparencia de los veredictos sensoriales.

Las dimensiones de esta primera edición del mundial reflejan el alcance de la convocatoria:

Muestras evaluadas: El comité de sommelieres y especialistas técnicos analizó más de 420 muestras de marcas comerciales y artesanales.

Productores participantes: El evento reunió a más de 80 productores, abarcando desde grandes marcas hasta pequeños emprendedores, cooperativas agrícolas y blenders independientes.

Alcance internacional: La competencia contó con la participación de muestras procedentes de más de 12 países, consolidando una plataforma cultural con proyección global.

La metodología del concurso se basó en el sistema de cata a ciegas, un procedimiento donde el jurado internacional puntúa las propiedades organolépticas de la yerba (aspecto visual, aroma, sabor, amargor y rendimiento de la cebada) sin conocer la marca ni el envase del producto, clasificando finalmente las medallas en las categorías de Bronce, Plata, Oro y Gran Oro.

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El triunfo de la pyme entrerriana resulta doblemente asombroso si se analiza la extrema juventud del proyecto comercial. La marca desembarcó en el mercado en diciembre de 2025; es decir que, con apenas seis meses de vida en las estanterías, logró codearse y superar a los gigantes históricos de la industria yerbatera. «Nacimos en Concepción del Uruguay con un sueño enorme: crear una yerba que represente nuestra manera de entender el mate. Hoy ese sueño recibe el reconocimiento más importante que podía recibir», celebraron los fundadores de la firma en sus canales de comunicación digital.

Desde su génesis en «La Histórica», la empresa apostó por un concepto diferencial: ofrecer una yerba de estilo uruguayo (caracterizada por ser despalada, poseer una molienda fina y un perfil sensorial notablemente intenso), cuyas hojas son sometidas a estrictos procesos de selección en Brasil. La línea Premium ganadora destaca por un proceso de estacionamiento natural prolongado que le garantiza una gran suavidad al paladar, aroma persistente y un rendimiento óptimo que evita que el mate se «lave» con rapidez de principio a fin de la ronda.

«Este reconocimiento nos llena de orgullo porque es el resultado del trabajo, la dedicación y la búsqueda constante de calidad. Haber participado del primer Mundial de la Yerba Mate ya era un desafío enorme; obtener el máximo premio y la mejor puntuación de toda la competencia supera cualquier expectativa», manifestaron con emoción desde la dirección de la firma. Con este histórico «Gran Oro», la joven etiqueta no solo experimenta un despegue comercial sin precedentes, sino que inscribe el nombre de Concepción del Uruguay en las páginas doradas de la vitrina yerbatera mundial.

(iprofesional)