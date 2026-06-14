El municipio de San Salvador de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación fortalecen el trabajo conjunto

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, rubricaron un convenio de cooperación que permitirá profundizar el trabajo articulado en la atención y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de distintos tipos de violencia.

Durante la firma, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de consolidar vínculos institucionales que permitan brindar respuestas integrales a problemáticas sociales complejas, “es un honor tener a Alejandro Bossatti que tiene una base en su formación profesional de haber trabajado en el municipio y conoce perfectamente servicios y funcionarios que tienen compromiso para colaborar permanentemente con instituciones, en este caso, con el MPA, con la voluntad de estar a disposición para, cuando lo necesiten, trabajar con esta problemática que tiene que ver con la violencia de género y tantos problemas sociales en las familias”.