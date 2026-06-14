Buscan en Jujuy a familias para adoptar a nueve niños y adolescentes

El Registro de Adopción de Jujuy busca familias para nueve niños y adolescentes que residen en instituciones estatales

El Registro de Postulantes para Adopción de la Provincia de Jujuy lanzó una convocatoria pública dirigida a personas, familias o parejas interesadas en adoptar a nueve niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran bajo el cuidado del Estado, con el objetivo de garantizarles un entorno familiar estable y afectivo.

Entre los perfiles difundidos por el organismo dependiente del Poder Judicial se encuentra un niño de 9 años, destacado por su resiliencia y creatividad para las actividades artísticas como el canto, el baile y la actuación, quien requiere un acompañamiento sostenido en lectoescritura y tratamiento interdisciplinario.

Asimismo, se busca de manera individual una familia para un adolescente de 15 años y otra para un adolescente de 14 años, ambos diagnosticados con Síndrome de Duchenne, usuarios de silla de ruedas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y necesidad de asistencia permanente.

Las convocatorias también contemplan tres grupos de hermanos.

El primero está integrado por dos niños de 11 y 5 años, donde el menor asiste a una institución de Educación Especial con adaptación curricular tres veces por semana.

En idéntica situación escolar y de atención médica se encuentran otros dos hermanos de 10 y 4 años, para quienes se solicitan postulantes con disponibilidad horaria y cobertura de obra social.

El último grupo corresponde a dos hermanos de 11 y 9 años, descritos como muy unidos y tranquilos, cuyo menor presenta un leve retraso madurativo de origen emocional con adaptación escolar, requiriéndose en este caso predisposición para sostener los encuentros periódicos que los chicos mantienen con sus hermanas mayores.

Las personas interesadas en postularse o recibir asesoramiento deben dirigirse a la sede del Registro de Postulantes para Adopción de Jujuy, ubicada en avenida Santibáñez N° 1108, esquina Benito Bárcena, en la Capital jujeña. También se encuentran disponibles las líneas telefónicas 0388-4231888 (internos 833 y 882) y el correo electrónico adopcionjujuy@justiciajujuy.gov.ar.