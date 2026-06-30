«Nexo Jujuy 2026» fortaleció la vinculación entre la ciencia y el sector productivo

La iniciativa reunió a referentes del sector académico-tecnológico, productivo y estatal para generar estrategias de innovación y conocimiento para el progreso de Jujuy.

En el Mes de la Vinculación Tecnológica, la Universidad Nacional de Jujuy y la Agencia de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia llevaron adelante el encuentro «Nexo Jujuy 2026», una iniciativa destinada a fortalecer la articulación entre el conocimiento académico-científico y los sectores público y privado.

El director de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Luis Bono, explicó que la jornada se desarrolló a través de mesas de trabajo enfocadas en temáticas estratégicas. «Se abordaron la transición energética, el patrimonio, la cultura y el turismo, la innovación abierta, las bioeconomías y la producción sustentable, entre otros ejes», señaló.

Asimismo, destacó que el encuentro favoreció el intercambio entre el sector privado, la comunidad académica, los centros e instituciones de investigación y la universidad, promoviendo la generación de vínculos y el trabajo colaborativo.

En ese marco, Bono realizó un balance positivo de la convocatoria y sostuvo que «hemos logrado un trabajo bastante exhaustivo entre la Dirección de Vinculación de la Agencia y la Universidad de Jujuy. Vamos a analizar los resultados de cada mesa para empezar a proyectar nuevas políticas a futuro», afirmó.

Fortalecer la articulación

Por su parte, la secretaria de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la UNJu, magíster Sandra Giunta, destacó que la actividad permitió fortalecer la articulación entre los distintos actores. «En las mesas se plantearon desafíos, oportunidades y estrategias para trabajar desde una perspectiva multidisciplinaria y transversal, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la región y de Jujuy como provincia», expresó.

Del encuentro participaron representantes de los sectores vitivinícola, turístico, minero, comercial y de empresas de servicios, entre otros actores vinculados al desarrollo productivo y la innovación.