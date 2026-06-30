Francia goleó a Suecia por 3-0 y está en octavos de final del Mundial 2026

Francia superó ampliamente a Suecia, goleó por 3-0 y está en octavos de final del Mundial 2026. Finalizada la fase de grupos, comienza la eliminación directa en la Copa del Mundo.

La Selección de Francia generó un sinfín de situaciones de peligro y se impuso por 3-0 ante su par sueco para acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el combinado que dirige Didier Deschamps ganó con un doblete del delantero Kylian Mbappé, que alcanzó los 18 goles en Mundiales al marcar a los 45 del primero y 28 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Bradley Barcola convirtió en el séptimo minuto del complemento.

El triunfo le da la clasificación a un elenco francés que busca llegar a la final de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, fue campeón en 2018 y subcampeón de la Selección argentina en Qatar 2022, y se medirá con la Selección paraguaya del DT argentino Gustavo Alfaro, por un lugar en cuartos de final. (NA)