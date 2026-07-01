Diego Santili se reunió con 13 gobernadores provinciales

Antes de asumir, Diego Santilli, saludó a Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego. Minutos después, intercambió con gobernadores que viajaron a la ceremonia.

En la previa de la jura como jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli se reunió con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). Más tarde, antes del acto oficial, compartió con mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la imagen oficial estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Además, asistieron a la ceremonia de jura el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

En total, 13 gobernadores acompañaron la asunción de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en un gesto de respaldo institucional y de acompañamiento al inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.

El nuevo jefe de Gabinete destacó la presencia de los gobernadores. De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas, los mandatarios, además de modificar su agenda para estar presentes, pasaron por el despacho de Santilli para desearle éxitos.

«Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo, así que agradecerles la presencia. El Presidente también les agradeció; es una linda y buena señal», comentó Santilli.

De acuerdo con la agencia de Noticias Argentinas, la jura transcurrió en un clima más distendido que días pasados.

Después de la jura, Santilli se retiró para continuar con su agenda de trabajo. Pero en el lugar las charlas entre dirigentes del PRO y miembros de LLA continuaron.

Al parecer, el buen clima se trasladó a dirigentes de Las Fuerzas del Cielo y del karinismo, históricamente enfrentados. En esta jornada, Agustín Romo (FdC) y Sebastián Pareja (titular de LLA Buenos Aires) se sacaron una foto juntos y mostraron sonrisas. No hubo lugar para reproches. Ambos demostraron estar conformes con la modificación en la jefatura de ministros.

(Urgente24)