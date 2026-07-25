Newell´s venció 1-0 a Talleres de Córdoba en el Parque Independencia

Matías Cóccaro, fue el autor del único gol del partido, de tiro penal.

Newell´s Old Boys venció por la mínima a Talleres de Córdoba, en el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa por la primera fecha del Torneo Clusura.

Según pudo informar la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del partido que le dio el triunfo a la «Lepra» lo hizo Matías «El Zorro» Cóccaro desde los 12 pasos tras una falta provocada por Valentín Fascendini a Walter Mazzanti.

El encuentro se vio abordado por los reconocimientos de la hincha y los jugadores de Newell´s hacia la Selección argentina y su capitán, Lionel Messi con banderas que tenían la imagen del astro rosarino con la Copa Mundial, de niño con la vestimenta del club y escritas con las frases: “Gracias a la Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, “Gracias Selección. Héroes eternos. El mundo reconoce a la Scaloneta”.

Una vez con la pelota en juego, “El Zorro” avisó a los 8 minutos rematando de primera, que fue tapado por el arquero, Ezequiel Unsain, tras un centro de Walter Núñez.

A los 35´ Unsain, volvería a salvar con el puño, tras un centro al medio del área y minutos más tarde, cuando la “Lepra” cobro el tiro de esquina, Jerónimo Russo desaprovecho una pelota que se encontró en territorio rival, tirando la pelota por arriba del travesaño.

A los 8 del complemento, el local, con centro de Cabrera hacia Cóccaro que aguanta al defensor y de cabeza hacia adelante, Valentín Fascendini termina haciendo penal contra Walter Mazzantti.

Con un penal muy bien ejecutado, “El Zorro” adelantó a Newell´s con el único tanto del partido, que le dio el triunfo y los primeros 3 puntos al equipo rosarino.

El encuentro continuo en jugadas claras para ambos equipos, donde la suerte y los arquero actuaron para que el resultado no tenga cambios.

A los 20 minutos Rick se perdió el empate de Talleres, luego de que Josue Reinatti, le tapara el mano a mano luego de una corrida de un área a la otra.

A pesar del empuje del equipo cordobés, se le sumó la expulsión de Roman Riquelme por doble amarilla, y minutos más tarde, el arquero “leproso”, Reinatti volvió a ser figura con una tapada espectacular a puro reflejo a Augusto Schott, para conservar la ventaja,

De esta manera Newell´s consiguió su primera victoria por 1-0 en el campeonato ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que hizo su estreno en el fútbol argentino.

Agencia NA