Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre y empezó el torneo con el pie derecho

El conjunto cordobés derrotó 1 a 0 al «Matador» en el Estadio Antonio Candini con gol de Sergio «Bocha» Ojeda.

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y empezó el torneo con el pie derecho.

El triunfo del conjunto cordobés fue por 1 a 0 de local -en el Estadio Antonio Candini- con gol de Sergio «Bocha» Ojeda a los 25 minutos del segundo tiempo.

Bryan Ferreyra fue el árbitro principal y Silvio Trucco fue el encargado de revisar las jugadas en el VAR.

El equipo cordobés afronta este campeonato con la urgencia de sumar puntos y ya consiguió los primeros tres. Su meta principal es mantener la categoría y consolidar su promedio en la máxima división.

Del otro lado, la visita llegaba con rodaje reciente tras disputar los play-offs de la Copa Sudamericana y dejó pasar la oportunidad de sumar puntos en Córdoba.

(Cadena3)