El CEDEMS realiza paro por 72 horas desde el lunes

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) resolvió en asamblea un paro activo de 72 horas para los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio, ratificando así la decisión de no iniciar las clases tras el receso invernal.

La medida fue definida este sábado 25 de julio en la sede central del gremio, donde los afiliados expresaron su rechazo a la política salarial del Gobierno provincial.

Cabe recordar que en la asamblea del 11 de julio ya se había resuelto el no inicio de clases, en respuesta a la oferta oficial de un incremento del 4% en dos cuotas (2% en julio y 2% en agosto), considerada insuficiente frente al aumento del costo de vida.

Ante el rechazo sindical, el Ejecutivo anunció el pago del 4% completo con los haberes de julio, intentando presentar la medida como resultado de las negociaciones.

Las medidas de fuerza

●Lunes 27: permanencia en Plaza Belgrano.

●Martes 28: Marcha Provincial junto a otros sectores docentes, trabajadores y sindicatos bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo los tarifazos”.

●Miércoles 29: continuidad del paro activo.

Desde el CEDEMS denunciaron que se trata de una imposición unilateral, ajena a lo discutido en las mesas paritarias, y que no responde a las demandas de los trabajadores de la educación.

Resoluciones de la asamblea:

●Suspensión del memorándum 038.

●Quite de colaboración monetaria y de carga horaria para actividades extracurriculares.

●Ratificación del pedido de 33,9% de aumento, en relación al incremento de tarifas y servicios.

●Expresar solidaridad con la Secretaría General del CEDEMS ante los ataques recibidos en medios y redes.

●Declarar la asamblea en estado permanente.

De esta forma el CEDEMS, señalaron, reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y convoca a la unidad y la movilización para enfrentar las políticas de ajuste del Gobierno provincial.