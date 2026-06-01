La Escuela Técnica N.°2 Dr. Horacio Guzmán» de San Pedro de Jujuy celebro nuevo aniversario

La Escuela Técnica N.º 2 «Dr. Horacio Guzmán» de San Pedro de Jujuy celebró su 68.º aniversario con un acto protocolar y diversas actividades organizadas por los estudiantes de cada curso para conmemorar dicha fecha.

El director del establecimiento, profesor Marcelo Méndez, destacó la importancia de recordar la historia institucional y el crecimiento que tuvo la escuela desde su creación en 1957. Asimismo, recordó que a lo largo de los años la institución atravesó diferentes etapas educativas hasta recuperar su perfil técnico en 2018.

Actualmente, la escuela cuenta con las especialidades de Técnico Químico e Informática Profesional y Personal, formando a cientos de jóvenes para su futura inserción laboral y profesional.

Méndez señaló que la matrícula continúa en crecimiento y que la institución alberga a cerca de 450 alumnos, reafirmando el compromiso de docentes y directivos de seguir fortaleciendo la calidad educativa y acompañando las necesidades de la comunidad.

Por otra parte, el director informó que la Escuela Técnica N.º 2 participará este año de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con una carroza propia, representando oficialmente a la institución.

Docentes y alumnos ya comenzaron los trabajos con grandes expectativas para concretar el proyecto durante el mes de septiembre.