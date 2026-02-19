Negociación para la campaña 2025–2026: No alcanzaron un acuerdo sobre el precio final del tabaco

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy participó activamente de la primera reunión destinada a determinar el costo del kilogramo de tabaco Virginia de primera calidad, en el marco de una amplia mesa de diálogo que reunió a los principales actores de la cadena productiva.

El encuentro contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, y de Producción y Minería de Salta, José Ignacio Lupión, además de las Cámaras y Cooperativas de Tabacaleros de Salta y Jujuy y representantes de la industria, marcando el inicio de las conversaciones por el año 2026 para evaluar el contexto económico y definir el futuro de la actividad.

Durante la jornada, la Cooperativa expuso la realidad que atraviesan los productores jujeños y analizó junto a los sectores público y privado las principales variables macroeconómicas que inciden en los costos de producción. El escenario internacional presenta desafíos significativos, entre ellos la sobreoferta en países competidores y la disminución de la demanda externa.

Respecto a la complejidad del mercado global y la logística interna, el gerente general de la entidad, Miguel Testa, explicó que el hecho de no contar con un acuerdo de precio para la campaña 2025-2026, está provocando la falta de órdenes de producción por parte de los potenciales clientes y la saturación de los galpones de los acopiadores, todo esto, en un contexto marcado por un ciclo de sobreoferta global en países como Brasil, Zimbabue y Tanzania.

En ese marco, se puso especial énfasis en la baja de la demanda internacional, particularmente de China -principal comprador- que habría reducido en aproximadamente un 30% sus pedidos de tabaco empacado argentino. A ello se suma el marcado descalce entre los elevados costos de producción locales y el valor del dólar para la reposición, situación que afecta la competitividad del sector y genera incertidumbre en la fijación de precios. Asimismo, la cuestión logística se presenta como un desafío adicional: ante la falta de espacio físico en los galpones de Salta y Jujuy, la Cooperativa implementó sistemas de turnos estrictos para preservar la calidad de la materia prima y garantizar una recepción ordenada.

A pesar de no haberse alcanzado aún un acuerdo sobre el precio final, desde la Cooperativa destacaron la voluntad de diálogo y la necesidad de construir consensos que permitan proteger el ingreso del productor y optimizar la aplicación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Por último Testa señaló que, si bien el panorama es complejo, las posturas no son antagónicas y expresó su confianza en que en la próxima reunión, prevista para el 27 de febrero en Jujuy, se pueda avanzar hacia un acuerdo que permita afrontar la coyuntura de manera conjunta y responsable.