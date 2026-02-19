Jornada de paro contra la reforma laboral en la plaza central de San Pedro de Jujuy

Distintos sectores sindicales y sociales realizaron una jornada de paro y protesta en la plaza central de San Pedro de Jujuy, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

El secretario general de ATE Seccional San Pedro, Matías Brizuela, explicó que la convocatoria se enmarca en una jornada nacional de movilización y sostuvo que la iniciativa legislativa representa, según el gremio, una pérdida de derechos para los trabajadores.

En ese sentido, señaló que la medida fue acompañada por organizaciones sindicales, sectores municipales, de salud, docentes y referentes de derechos humanos.

Brizuela también expresó su preocupación por la situación económica y laboral en la provincia de Jujuy, mencionando despidos en distintos sectores y el impacto en comercios y trabajadores que, afirmó, no logran cubrir el costo de vida con los salarios actuales.

Desde ATE indicaron que continuarán en estado de alerta y no descartan nuevas medidas gremiales, al tiempo que solicitaron a los legisladores nacionales que rechacen la reforma laboral por considerarla perjudicial para la clase trabajadora.