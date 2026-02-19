Contundente rechazo del CEDEMS a la Reforma Laboral

A pesar de la intensa y calurosa jornada, la docencia nucleada en el CEDEMS cumplió con el paro de 24 horas con un alto nivel de acatamiento y salió masivamente a las calles para expresar su rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

El sentir general de los docentes fue que la medida de fuerza se convirtió en una demostración clara de unidad y compromiso de la docencia, que reafirma su defensa de los derechos conquistados y denuncia el retroceso que implica esta reforma para toda la clase trabajadora.

“Junto a otros sindicatos decidimos marchar para expresar nuestro repudio a una reforma que no amplía derechos, sino que recorta conquistas históricas de la clase trabajadora de más de 100 años”, señaló María Mercedes Sosa, secretaria general del gremio.

La dirigente advirtió que cuando se habla de “modernización” en realidad se trata de una regresión: “Se alienta la desindustrialización, se reducen las cargas patronales trasladando el peso a los trabajadores, y nada de esto generará nuevos puestos de trabajo. En Argentina cada hora se pierden cientos de empleos, y son nuestras familias y las de nuestros alumnos las que se ven directamente afectadas” aseguró.

Los docentes también expresaron durante la marcha su preocupación por la inminente reforma educativa, que amenaza la educación pública tal como la conocemos. “Estamos ocupados en concientizar, por eso impulsamos medidas durante todo el verano para informar y organizarnos. De allí surge esta presencia en la calle, que es lo único que puede salvaguardar lo que hemos conquistado”, agregó Sosa.

Finalmente, la referente subrayó que esta política responde a un modelo económico que se complementa con el ahogo salarial y con una inflación manipulada para evitar aumentos. “Los docentes sabemos lo que cuesta vivir, viajar y trabajar. El gobierno provincial de Carlos Sadir ofreció incluso menos de lo que marca la inflación oficial. Hoy trabajamos solo para sobrevivir, y por eso rechazamos en conjunto este ataque a todos los trabajadores” concluyó.