Narcomenudeo: Secuestraron cientos de dosis en 20 procedimientos de la Policía

La Policía de la Provincia desplegó procedimientos contra el narcomenudeo, deteniendo a 6 personas y secuestrando sustancias.

La Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Jujuy, junto a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante distintos procedimientos entre el 15 y el 21 de mayo en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Durante la semana se concretaron 20 procedimientos en diferentes puntos de la provincia, con un total de 6 personas demoradas. Los operativos incluyeron controles preventivos en la vía pública, allanamientos, intervenciones en plazas, parques y actuaciones dentro del Servicio Penitenciario.

Secuestro en procedimientos de narcomenudeo

– 72,2 gramos de marihuana, equivalentes a 366 dosis.

– 1,2 gramos de cocaína y/o pasta base, equivalentes a 6 dosis.

– 896,44 kilos de hojas de coca.

Desde la fuerza destacaron el trabajo articulado entre las distintas brigadas y organismos de seguridad, reafirmando el compromiso en la prevención y desarticulación del narcotráfico para brindar mayor seguridad a la comunidad.