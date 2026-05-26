Sadir encabezó el Encuentro de Responsabilidad Fiscal con municipios de toda la provincia

Participaron intendentes, comisionados municipales, secretarios de Hacienda y Finanzas municipales, legisladores provinciales y especialistas en administración pública.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó el encuentro de Responsabilidad Fiscal en Municipios, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Patricia Farah; y equipos técnicos especializados en materia económica y financiera.

Durante la apertura, Sadir agradeció la presencia de la coordinadora nacional y destacó el trabajo que desarrolla el organismo en todo el país. Asimismo, valoró la participación de los jefes comunales y funcionarios municipales en una jornada destinada a fortalecer las herramientas de gestión pública.

“El trabajo del Estado debe realizarse con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando que los recursos públicos lleguen donde tienen que llegar para mejorar la vida de nuestra gente”, expresó el mandatario.

En ese sentido, remarcó la importancia de consolidar mecanismos de administración transparentes y accesibles para la ciudadanía, promoviendo el conocimiento público de las acciones y el manejo de los recursos del Estado.

Además, hizo referencia al vínculo institucional entre provincia y municipios en materia de rendición de cuentas y cumplimiento de normas fiscales. “Tenemos la obligación de brindar confianza a la ciudadanía y trabajar siempre con responsabilidad”, sostuvo.

Sadir también recordó que Jujuy adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con una administración ordenada y eficiente de los recursos públicos.

Responsabilidad Fiscal en Municipios

Por su parte, el ministro Federico Cardozo destacó el valor de la capacitación y señaló que “la idea es que los municipios profundicen el conocimiento de la normativa y continúen fortaleciendo el manejo responsable de la administración pública”.

Asimismo, reconoció el trabajo que se realiza desde la Dirección Provincial de Gestión Provincia-Municipio, a cargo de Fabiola Pomares.

A su turno, Patricia Farah agradeció la hospitalidad del Gobierno de Jujuy y valoró el acompañamiento institucional de la provincia en materia de responsabilidad fiscal. “Hay un fuerte compromiso político y un importante trabajo conjunto con los municipios”, afirmó.

Finalmente, destacó la importancia de seguir promoviendo herramientas de control, transparencia y calidad en la gestión pública.