Belgrano hizo un pedido formal para jugar Copa Argentina en el Kempes

El Pirata debe enfrentar el sábado 30 a Gimnasia de Jujuy por 16avos de final en Santiago del Estero. Pero la dirigencia pidió trasladar el encuentro a Córdoba. “Sabemos que está difícil”, aseguraron.

Belgrano todavía no terminó de bajarse de la nube. Y tampoco quiere hacerlo. Después de la histórica consagración ante River y de una caravana interminable que pintó de celeste la Circunvalación, en Alberdi saben que el fervor sigue intacto.

Por eso, mientras el plantel ya empieza a enfocarse en el cruce ante Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina, la dirigencia también juega su partido afuera de la cancha: intentar mudar el encuentro al Kempes para seguir festejando con toda su gente.

El duelo por los 16avos de final está programado para el sábado 30 a las 15 horas y, en principio, tiene como sede confirmada el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Pero en Belgrano hicieron gestiones para que la historia cambie de escenario. La idea es simple: prolongar el estado de felicidad colectiva que vive Córdoba desde la tarde en que el Pirata le dio vuelta la final a River y levantó el Apertura.

En el Club entienden que jugar en el Mario Alberto Kempes sería una especie de frutilla del postre para una semana que ya quedó marcada para siempre en la memoria del hincha. Porque después de llenar calles, puentes y avenidas en los festejos, ahora el deseo es volver a copar una cancha. Y hacerlo en casa.

“Hicimos la gestión para traer el partido a Córdoba y que nuestra gente pueda celebrar como corresponde en mayor número. Pero sabemos que está difícil”, confiaron desde Belgrano a La Voz.

Más hinchas, más recaudación

Además del costado emocional, también aparece una cuestión económica. El Kempes, con capacidad para 57 mil espectadores, permitiría una recaudación mucho más importante que el Madre de Ciudades, que ronda las 30 mil ubicaciones. Y en medio de la euforia, nadie duda de que el pueblo pirata volvería a responder.

Por ahora no hay resolución oficial. Pero en Alberdi ya dejaron en claro que, aun en medio de la fiesta, siguen peleando cada partido. También los de escritorio.

(La Voz)