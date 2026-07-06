Habilitan media calzada en el puente del Río Chijra y continúan las obras de reparación

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que quedó habilitada la circulación vehicular por media calzada sobre el puente del Río Chijra, donde continúan los trabajos de reparación.

En el lugar se ejecuta un bypass que permite mantener el tránsito mientras avanzan las tareas de recuperación del sector afectado del puente, garantizando el acceso vehicular hacia los barrios Campo Verde y Bajo La Viña.

Con esta habilitación parcial, los usuarios del transporte urbano de pasajeros ya no deberán realizar el transbordo peatonal. Las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano retomaron su recorrido por el puente, aunque podrían registrarse demoras debido a la reducción de la calzada y al desarrollo de las obras.

Asimismo, desde la Dirección de Tránsito y Transporte se informó que, mientras se ejecutan las obras, se realizarán cortes intermitentes de la circulación cuando las tareas así lo requieran. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos transitar con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

La Municipalidad agradece la comprensión de la comunidad y recuerda que estas intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por este importante acceso de la ciudad.