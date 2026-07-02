Mundial 2026: Tres partidos abren este jueves una nueva jornada de los dieciseisavos de final

España se medirá con Austria, Portugal enfrentará a Croacia y Suiza cerrará la jornada frente a Argelia.

La Copa del Mundo entra en una etapa decisiva con cruces de eliminación directa que prometen emociones y definirán nuevos clasificados a los octavos de final.

El Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, instancia en la que no hay margen de error; el equipo que pierde queda eliminado y el ganador avanza a los octavos de final.

La programación comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) con un atractivo duelo entre España y Austria, dos seleccionados que llegan con aspiraciones de seguir avanzando en el certamen y buscar un lugar entre los 16 mejores del mundo.

Más tarde, desde las 20:00, será el turno de Portugal y Croacia, un encuentro que promete alto voltaje por la calidad de sus planteles y la experiencia internacional de ambos equipos.

La jornada se completará a la medianoche (00:00 del viernes 3 de julio, hora argentina) con el enfrentamiento entre Suiza y Argelia, otro duelo que definirá un nuevo clasificado a la siguiente ronda del torneo.

Los vencedores de los encuentros de este jueves darán un paso más en la lucha por el título mundial y comenzarán a delinear el cuadro de los octavos de final, donde cada partido adquiere una importancia aún mayor.

Programación del jueves 2 de julio (hora argentina)

• 16:00: España vs. Austria

• 20:00: Portugal vs. Croacia

• 00:00 (viernes): Suiza vs. Argelia

La expectativa crece a medida que el Mundial 2026 avanza hacia las instancias decisivas. Cada partido representa una final anticipada y los aficionados de todo el mundo estarán atentos a una jornada que promete fútbol de alto nivel, grandes emociones y nuevos protagonistas en la carrera hacia el campeonato.