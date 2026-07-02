Alerta amarilla por frío extremo en 17 provincias, entre estas Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera un marcado descenso de las temperaturas en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 2 de julio una alerta amarilla por frío extremo que abarca la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras 16 provincias argentinas.

El fenómeno responde al avance de una potente masa de aire polar de origen antártico que está generando un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

El aviso alcanza a zonas de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Jujuy, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, La Rioja y Salta.

El aire frío avanza progresivamente desde la Patagonia hacia el centro y norte del país, instalándose con mayor intensidad sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Pronóstico en el AMBA para este Jueves

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se esperan condiciones de frío intenso:

Temperatura mínima: 1°C

Temperatura máxima: 10°C

Cielo despejado con heladas en zonas suburbanas y rurales durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Se trata de las condiciones más gélidas registradas en lo que va del año 2026 en la región metropolitana. El sistema frontal polar ya dejó lluvias, nevadas y vientos fuertes en el sur del país antes de avanzar hacia el norte.