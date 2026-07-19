Mundial 2026: La Selección argentina busca su cuarto título ante España

La Selección se juega todo frente a la Roja, en una final que puede coronar a un equipo de época y despedir a Messi de los Mundiales en la cima.

La Selección de fútbol de Argentina se enfrentará a la Selección de fútbol de España este domingo 19 de julio de 2026 por la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA. El encuentro decisivo se disputará en el MetLife Stadium (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey) en East Rutherford, Estados Unidos.

Vivimos las horas más largas y expectantes de los últimos cuatro años. Este domingo 19 de julio de 2026, la Selección de fútbol de Argentina se mide ante la Selección de fútbol de España en la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA, un evento histórico que tiene a todo el pueblo jujeño con el corazón en la boca y las camisetas puestas desde la madrugada.

El partido definitivo comenzará a las 16:00 horas (hora de Argentina) en el colosal MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En nuestra provincia, el movimiento habitual de los domingos se verá completamente interrumpido: las calles de San Salvador, San Pedro y Libertador General San Martín quedarán desiertas en el instante en que el árbitro esloveno Slavko Vinčić dé el pitazo inicial.

Un show inédito y un historial guardado en el tiempo

El encuentro no solo destaca por lo deportivo, sino también por el espectáculo. Por primera vez en la historia, la FIFA implementará un show de medio tiempo al estilo Super Bowl, que contará con las actuaciones de Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Madonna, extendiendo el entretiempo a unos 15 minutos de puro despliegue visual.

En el historial de los mundiales, ambas potencias solo registran un antecedente oficial: fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, con una victoria argentina por 2-1. Sesenta años después, la historia los vuelve a poner frente a frente, pero esta vez con la copa más codiciada del planeta en juego. ¡Vamos Argentina!

Horarios del partido

• Argentina: 16:00 horas.

• Estados Unidos (Sede – ET): 15:00 horas.

• España: 21:00 horas.

• México / Colombia: 14:00 horas.

Transmisión en vivo para Argentina

El partido definitivo se podrá sintonizar a través de las siguientes señales televisivas y plataformas digitales de streaming:

• Televisión: TyC Sports, Telefe, TV Pública y DSports.

• Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow, Telefe de manera online, Disney+ Premium y Paramount+.

Detalles del encuentro

• Árbitro principal: El esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para impartir justicia en el campo de juego.

• Show de medio tiempo: Por primera vez en la historia de los mundiales habrá un concierto intermedio con artistas internacionales como Justin Bieber, Shakira, Madonna y Coldplay, el cual tendrá una duración aproximada de 15 a 17 minutos.

• Historial: Ambas selecciones se cruzaron una sola vez en mundiales anteriores, con victoria para la Albiceleste por 2-1 en la fase de grupos de Inglaterra 1966.