Ayer también hubo reclamos contra EJESA en Campo Verde

Al igual que en otros sectores de la ciudad Capital, en una parte del barrio conocido como Campo Verde, los vecinos también sufrieron la falta de luz.

Se trata del barrio 9 de Julio que también salieron a reclamarle a la empresa prestataria del servicio que vuelva la luz y además pidieron mejoras en la prestación que brindan y se quejaron por el aumento del costo de la luz.

Una de las vecinas señaló ayer sábado durante el reclamo, “acá estamos reunidos los vecinos de 9 de Julio de Campo Verde que ya hace días no tenemos el servicio de energía eléctrica y ya estamos cansados de esta situación”.

Luego agregó, “la verdad estamos re cansados porque a muchos nos perjudicaron, como a la gente que tienen negocio que están perdiendo la mayor parte de sus productos y eso nadie lo devuelve. Pedimos a EJESA, a los bomberos también que se hagan cargo, que vengan a ver porque se tiran la pelota del uno al otro y no dan resultado”.

Al consultarle si pudieron comunicarse o alguno hizo el reclamo a la empresa prestataria señaló, “yo esta mañana, soy de la entrada de Bella Vista, todos los vecinos hicieron reclamo y solamente dicen se comunicarán a la brevedad y nada más, todos los vecinos no tenemos luz desde el jueves”.

Detallando luego, “hay otros barrios que estaban con cortes pero se les restableció, en cambio en esta zona directamente no hay. No tenemos desde el día miércoles a la noche, somos tenemos comercio se nos está arruinando toda la mercadería ¿quién nos devuelve eso?”

“Sabemos que muchos negocios están con sus puertas cerradas, yo no abro porque ya no tengo nada hielo, toda la mercadería se me está echando a perder”.

Volviendo a la respuesta recibida por parte de EJESA y si alguien le dijo algo, respondió, “es una computadora, nadie no responde solo dice que a la brevedad, pero nunca llega nunca aparece entonces para mí es una falta de respeto de parte de EJESA, pero para cobrarte si están ahí nos mandan la boleta con muy alto su monto a pagar el costo y mira ahora estamos cuantos días sin luz, habían dicho de que Campo Verde tenía luz, en ningún momento dieron la luz, eso es mentira”, finalizó.