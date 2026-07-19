Ciudad Cultural, Chijra, Alto Comedero y General Arias serán los puntos de encuentro para vivir la final en pantalla gigante

Los jujeños podrán acompañar a la Selección Argentina en cuatro espacios con pantalla gigante. El punto de encuentro previsto inicialmente en Plaza Belgrano fue suspendido por cuestiones operativas.

Los jujeños podrán vivir la gran final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina enfrentará a España, en cuatro espacios con pantalla gigante especialmente preparados para compartir este evento deportivo.

Con el propósito de que las familias puedan acompañar al equipo nacional y disfrutar de la definición de la Copa del Mundo, se habilitarán los siguientes puntos de encuentro:

– Ciudad Cultural, en el «Punto Mundial: Jujuy Alienta»

– Parque Deportivo Urbano del barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero

– Multiespacio General Arias, en el barrio General Arias

– Multiespacio Jorge «Perro» Solís, en el barrio Chijra

En todos los espacios, vecinos y familias podrán seguir en vivo la final del Mundial y compartir una jornada de encuentro y acompañamiento a la Selección Argentina.

Asimismo, se informa que el punto de encuentro previsto inicialmente en Plaza Belgrano finalmente no será habilitado.