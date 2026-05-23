Multitudinaria jornada deportiva y recreativa en el Centro Deportivo N°1 de Capital

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el valor de estos espacios de sociabilización y anunció que la propuesta será replicada en otros sectores de la ciudad.

Con una multitudinaria participación de niños, jóvenes y familias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada recreativa y deportiva en el Centro Deportivo N°1, donde el intercambio de figuritas del Mundial se convirtió en el punto de encuentro para promover la integración, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

El mandatario municipal subrayó que “lo más hermoso es que sociabilicen, que jueguen, que recreen y que traigan a la familia”, destacando que esta movilidad es fundamental para “valorar los encuentros familiares”. Ante el éxito de la propuesta, confirmó que el municipio ya planifica replicar la experiencia en el Multiespacio de Alto Comedero: “nos están demandando, vamos a intentar hacer una movida parecida para que podamos replicarlo allá”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, explicó que la iniciativa busca sumar a las ligas municipales de fútbol, básquet y natación un “lugar cuidado” para el intercambio de figuritas, permitiendo que lo analógico le gane a la tecnología. “Lo que tantos padres queremos, ver los chicos interactuar, dejar un poco los celulares, dejar un poco las pantallas, colaborar desde el municipio a fomentar estas actividades”, manifestó Altea, resaltando que estos espacios “son clave para la salud mental y el encuentro seguro de los jóvenes”.

Desde la faz organizativa, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, celebró la “conjunción de actividades” que permitió reunir el tradicional Torneo Apertura de Fútbol Infantil con la Liga de Básquet y entrenamientos en el natatorio. En éste sentido, Hiruela destacó que el objetivo es “descentralizar el deporte y aprovechar la infraestructura deportiva construida por el Ejecutivo municipal para que todos los chicos de los distintos centros deportivos puedan demostrar lo que practican durante la semana”.

Asimismo, el subdirector de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, puso en relieve el rescate de las tradiciones populares al incorporar los juegos clásicos de las figuritas, tales como lanzamientos y desafíos que solían practicar generaciones anteriores. Caliva calificó la jornada como un “momento lindo para disfrutar en familia” y adelantó que, por disposición de la Subsecretaría de Gobierno, la propuesta de juegos y entrega de paquetes nuevos de figuritas del Mundial “continuará de forma periódica hasta el inicio del Mundial”.

Finalmente, Bárbara Benítez, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, detalló la innovadora participación de la Zona Gamer, que sumó un componente creativo a la jornada. Benítez explicó que el área se destinó a la impresión de figuritas personalizadas para los asistentes: “en la primera hoja del álbum va la foto de los chicos con su figurita hecha calco, la de la carita de ellos como jugadores”, logrando así reforzar los vínculos y generar nuevas amistades entre los niños y adolescentes.